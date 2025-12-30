Историк назвал цель атаки Киева на резиденцию Путина

"(Владимир - ред.) Зеленский не имеет полного контроля над ситуацией. Существует множество группировок, например ультранационалистических, которые, безусловно, будут делать все возможное, чтобы военные действия продолжались независимо от того, как будет развиваться конфликт", - подчеркнул Возняк.