https://ria.ru/20251230/ataka-2065643799.html
Историк назвал цель атаки Киева на резиденцию Путина
Историк назвал цель атаки Киева на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Историк назвал цель атаки Киева на резиденцию Путина
Нападение Украины на резиденцию президента России Владимира Путина призвано затруднить переговорный процесс на фоне успехов Москвы на фронте, заявил РИА Новости РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T13:20:00+03:00
2025-12-30T13:20:00+03:00
2025-12-30T13:20:00+03:00
россия
украина
новгородская область
сергей лавров
владимир путин
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_015cf1a3dd81b8600468112196fb2f29.jpg
https://ria.ru/20251230/ekspert-2065636651.html
россия
украина
новгородская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0a/2047538466_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_1a6c63aa1fe50b2207a4f6f5466299c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, новгородская область, сергей лавров, владимир путин, киев
Россия, Украина, Новгородская область, Сергей Лавров, Владимир Путин, Киев
Историк назвал цель атаки Киева на резиденцию Путина
РИА Новости: Возняк назвал срыв переговоров целью атаки на резиденцию Путина
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 дек - РИА Новости. Нападение Украины на резиденцию президента России Владимира Путина призвано затруднить переговорный процесс на фоне успехов Москвы на фронте, заявил РИА Новости аргентинский историк Хорхе Возняк.
"По мере того, как конфликт становится все более неблагоприятным для Украины
, ее ресурсы будут все больше направляться на то, чтобы ситуация "завязла", осложнились переговоры, либо чтобы спровоцировать чрезмерную реакцию со стороны российского правительства", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что подобные действия Киев
будет предпринимать все чаще, в том числе и потому, что на Украине существует множество группировок, заинтересованных в продолжении конфликта.
"(Владимир - ред.) Зеленский не имеет полного контроля над ситуацией. Существует множество группировок, например ультранационалистических, которые, безусловно, будут делать все возможное, чтобы военные действия продолжались независимо от того, как будет развиваться конфликт", - подчеркнул Возняк.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров
заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ
в Новгородской области
с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США
. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.