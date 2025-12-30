Зеленский пытается отрицать атаку на резиденцию Путина, заявил Песков

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва видит, что Владимир Зеленский и многие западные СМИ, подыгрывая Киеву, пытаются отрицать атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, дескать, этого не было", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли вещественные улики нападения на президентскую резиденцию и готова ли Россия их представить.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.