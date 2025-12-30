Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пытается отрицать атаку на резиденцию Путина, заявил Песков - РИА Новости, 30.12.2025
12:37 30.12.2025 (обновлено: 13:53 30.12.2025)
Зеленский пытается отрицать атаку на резиденцию Путина, заявил Песков
Москва видит, что Владимир Зеленский и многие западные СМИ, подыгрывая Киеву, пытаются отрицать атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в... РИА Новости, 30.12.2025
россия, новгородская область, москва, владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Новгородская область, Москва, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Зеленский пытается отрицать атаку на резиденцию Путина, заявил Песков

Песков заявил о попытках Киева и Запада отрицать атаку на резиденцию Путина

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Москва видит, что Владимир Зеленский и многие западные СМИ, подыгрывая Киеву, пытаются отрицать атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, дескать, этого не было", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли вещественные улики нападения на президентскую резиденцию и готова ли Россия их представить.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Во Франции запаниковали из-за атаки на резиденцию Путина
Во Франции запаниковали из-за атаки на резиденцию Путина
11:31
 
РоссияНовгородская областьМоскваВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
