Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
12:32 30.12.2025
Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку на резиденцию Путина
Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку на резиденцию Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской... РИА Новости, 30.12.2025
россия, новгородская область, киев, дмитрий песков, владимир путин, сергей лавров
Россия, Новгородская область, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Лавров
Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку на резиденцию Путина

Песков назвал отрицания атаки Киева на резиденцию Путина безумными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безумными утверждения, отрицающие атаку Киева на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области.
"И я знаю, что, естественно, мы видим, что и сам (Владимир - ред.) Зеленский пытается это отрицать, и многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что, дескать, этого не было. Но это совершенно безумное, безумное утверждение", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос есть ли вещественные улики нападения на президентскую резиденцию и готова ли Россия их представить.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Картаполов назвал атаку на резиденцию Путина агонией киевского режима
