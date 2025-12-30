Песков рассказал об атаке на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области отметил, что это был массовый налет дронов, которые были сбиты благодаря работе ПВО.
"Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли вещественные улики нападения на президентскую резиденцию и готова ли Россия их представить.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.