Песков рассказал об атаке на резиденцию Путина

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области отметил, что это был массовый налет дронов, которые были сбиты благодаря работе ПВО.