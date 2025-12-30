Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об атаке на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 30.12.2025 (обновлено: 13:53 30.12.2025)
https://ria.ru/20251230/ataka-2065625505.html
Песков рассказал об атаке на резиденцию Путина
Песков рассказал об атаке на резиденцию Путина - РИА Новости, 30.12.2025
Песков рассказал об атаке на резиденцию Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области отметил, что это был... РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T12:30:00+03:00
2025-12-30T13:53:00+03:00
дмитрий песков
владимир путин
новгородская область
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_9c5ea895d71a82d16ed81a03f0cf79ca.jpg
https://ria.ru/20251230/peregovory-2065631456.html
новгородская область
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840679128_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_50e7b5affc036ce5b0d9539c751d6282.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий песков, владимир путин, новгородская область, россия, сша
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новгородская область, Россия, США
Песков рассказал об атаке на резиденцию Путина

Песков назвал атаку на резиденцию Путина массовым налетом дронов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области отметил, что это был массовый налет дронов, которые были сбиты благодаря работе ПВО.
"Я не думаю, что здесь должны быть какие-то улики, если такой массовый налет дронов осуществляется, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты, были нейтрализованы", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, есть ли вещественные улики нападения на президентскую резиденцию и готова ли Россия их представить.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам министра, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию главы государства не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако он отметил, что переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
12:46
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинНовгородская областьРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала