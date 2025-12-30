В Испании назвали атаку на резиденцию Путина стратегией Украины

МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Нападение на резиденцию президента России Владимира Путина является элементом террористической стратегии Украины на фоне успехов ВС РФ на фронте, заявил РИА Новости испанский социолог Даниэль Сейшо.
"(Действия Украины – ред.) являются полностью террористической стратегией, направленной на хаотизацию ситуации, в которой мы сейчас находимся: на земле Российская Федерация навязывает свои условия и за столом переговоров ясно дает понять, что требования, на которых была начата эта специальная операция, должны быть выполнены", - заявил собеседник агентства.
Он отметил, что Киев и его западных союзников не устраивает такая ситуация на земле, особенно в условиях нежелания Вашингтона продолжать финансировать Украину.
"Этот конфликт Украина проиграла уже очень давно", - подчеркнул Сейшо.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.