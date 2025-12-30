В Англии афганский мигрант ранил пять человек ломом

ЛОНДОН, 30 дек - РИА Новости. Афганский мигрант ранил пять человек при нападении с ломом на посетителей больницы возле Ливерпуля на севере Англии, сообщила во вторник местная полиция.
"Задержан 20-летний мужчина после сообщений о том, что сегодня днем (во вторник) пять человек подверглись нападению в больнице Newton Community Hospital в городе Ньютон-Ле-Уиллоус… Мужчина афганского происхождения задержан по подозрению в пяти эпизодах, предусмотренных статьей 18, - нанесении ранений, драке и нанесении ущерба в результате преступных действий. Он был доставлен в полицейский участок в Мерсисайде и остается под стражей", - говорится в заявлении полиции графства Мерсисайда.
Как сообщается, сначала мужчина пришел в больницу и попытался записаться на прием к врачу. После того, как ему по какой-то причине отказали и попросили уйти, преступник пришел в возбужденное состояние и повредил стойку, а затем напал с ломом на нескольких человек.
Все пострадавшие в настоящее время находятся на лечении в больнице, их ранения не представляют угрозы для жизни. Полиция остается на месте происшествия.
