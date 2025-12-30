Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали жесткое предупреждение ЕС из-за плана против России - РИА Новости, 30.12.2025
17:26 30.12.2025 (обновлено: 17:27 30.12.2025)
На Западе сделали жесткое предупреждение ЕС из-за плана против России
На Западе сделали жесткое предупреждение ЕС из-за плана против России - РИА Новости, 30.12.2025
На Западе сделали жесткое предупреждение ЕС из-за плана против России
План Евросоюза по конфискации российских активов может подорвать доверие других стран к финансовой системе ЕС, пишет Financial Times. РИА Новости, 30.12.2025
россия
москва
киев
в мире, россия, москва, киев, антониу кошта, владимир путин, евросоюз, евросовет, euroclear, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Москва, Киев, Антониу Кошта, Владимир Путин, Евросоюз, Евросовет, Euroclear, Санкции в отношении России
На Западе сделали жесткое предупреждение ЕС из-за плана против России

FT: план ЕС с активами РФ вызвал страх утраты доверия к финансовой системе

Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. План Евросоюза по конфискации российских активов может подорвать доверие других стран к финансовой системе ЕС, пишет Financial Times.
"Такие страны как Китай могут решить, что они не хотят оказаться в положении, когда на них оказывается давление, потому что их суверенные активы арестовываются или используются", — пишет издание со ссылкой на источник.
Отмечается, что это может привести к фрагментации финансовой системы Европы.
Также подчеркивается, что провальная схема ЕС по краже российских активов привела к тому, что ранее малоизвестный депозитарий Euroclear и ее люксембургский конкурент Clearstream оказались в центре геополитической борьбы за то, как финансировать Киев.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
