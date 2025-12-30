Рейтинг@Mail.ru
Билибинскую АЭС на Чукотке полностью остановили после 51 года работы
15:13 30.12.2025 (обновлено: 15:16 30.12.2025)
Билибинскую АЭС на Чукотке полностью остановили после 51 года работы
2025
чукотка, росэнергоатом, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", билибинская аэс
Чукотка, Росэнергоатом, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Билибинская АЭС
© AP Photo / Toru HanaiЦентральная комната управления атомной станции
Центральная комната управления атомной станции - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© AP Photo / Toru Hanai
Центральная комната управления атомной станции. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Билибинская АЭС, расположенная на Чукотке, по плану остановлена навсегда после 51 года работы, сообщил концерн "Росэнергоатом" (электроэнергетический дивизион "Росатома").
"Билибинская АЭС полностью остановлена после 51 года эксплуатации. 30 декабря был остановлен последний энергоблок Билибинская АЭС — энергоблок №4. Атомная станция полностью завершила этап промышленной эксплуатации. Это первый опыт полного останова атомной станции, находившейся в промышленной эксплуатации", — говорится в публикации Telegram-канала концерна.
Несмотря на останов всех энергоблоков, станция продолжит работу в режиме без генерации. "Энергозамещение мощностей осуществляет плавучая атомная теплоэлектростанция, а теплоснабжение города обеспечивает новый энергоцентр", — подчеркивает "Росэнергоатом".
В течение декабря поэтапно были остановлены энергоблоки № 2, 3 и 4 с реакторами типа ЭГП-6. Энергоблок № 1 был остановлен в 2018 году. "Отработавшее ядерное топливо энергоблока №1 уже размещено в бассейне выдержки. ОЯТ энергоблоков № 2, 3 и 4 будет выгружено в пристанционные бассейны выдержки в течение двух лет", — отмечает "Росэнергоатом". Статус Билибинской АЭС как действующего ядерного объекта сохранится, подчеркивается в сообщении.
Билибинская АЭС — уникальная российская атомная станция, построенная в 1974 году и отработавшая более полувека в зоне вечной мерзлоты. Это флагман ядерной энергетики Чукотки. На Билибинской АЭС использовались реакторные установки типа ЭГП-6 — энергетический гетерогенный петлевой реактор установленной электрической мощностью 12 МВт с шестью петлями циркуляции теплоносителя. С момента ввода атомной станции в эксплуатацию новые энергоблоки пускались с интервалом в год и к моменту своего останова проработали суммарно более 190 реакторо-лет, выдав в энергосистему страны свыше 11,6 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.
Рабочие у строящегося реакторного энергоблока Курской АЭС-2 в селе Макаровка в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Ростехнадзор разрешил построить новый энергоблок на Курской АЭС-2
Чукотка Росэнергоатом Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Билибинская АЭС
 
 
