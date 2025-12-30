Билибинскую АЭС на Чукотке полностью остановили после 51 года работы

В течение декабря поэтапно были остановлены энергоблоки № 2, 3 и 4 с реакторами типа ЭГП-6. Энергоблок № 1 был остановлен в 2018 году. "Отработавшее ядерное топливо энергоблока №1 уже размещено в бассейне выдержки. ОЯТ энергоблоков № 2, 3 и 4 будет выгружено в пристанционные бассейны выдержки в течение двух лет", — отмечает "Росэнергоатом". Статус Билибинской АЭС как действующего ядерного объекта сохранится, подчеркивается в сообщении.