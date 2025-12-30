Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме - РИА Новости, 30.12.2025
15:02 30.12.2025
https://ria.ru/20251230/aeroporty-2065681621.html
Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме
Все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме на фоне сильного снегопада в столице, рассказали РИА Новости в воздушных гаванях. РИА Новости, 30.12.2025
москва, евгений тишковец, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт), новый год
Москва, Евгений Тишковец, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт), Новый год
Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме

Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме на фоне снегопада

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Люди у табло вылетов в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме на фоне сильного снегопада в столице, рассказали РИА Новости в воздушных гаванях.
Как сообщил ранее во вторник РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, высота сугробов в Москве растет в результате продолжающихся снегопадов и ко 2 января достигнет 25 сантиметров, а к Рождеству - 30 сантиметров.
"МАШ (международный аэропорт "Шереметьево" - ред.) работает стабильно в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Представители аэропортов "Домодедово" и "Жуковский" также заявили о штатной работе воздушных гаваней и отметили, что самолеты проходят противообледенительную обработку.
"Аэропорт в штатном режиме работает, никаких проблем нет", - рассказали в справочной службе "Внуково".
Пассажиры в аэропорту - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Авиакомпании рассказали, когда лучше всего покупать авиабилеты
13 декабря, 01:08
 
МоскваЕвгений ТишковецШереметьево (аэропорт)Домодедово (аэропорт)Новый год
 
 
