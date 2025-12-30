https://ria.ru/20251230/aeroporty-2065681621.html
Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме
Все аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме на фоне сильного снегопада в столице, рассказали РИА Новости в воздушных гаванях. РИА Новости, 30.12.2025
