https://ria.ru/20251230/aeroport-2065745418.html
Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада
Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада - РИА Новости, 30.12.2025
Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада
Аэропорт "Внуково" работает в штатном на фоне ливневого снега, отмен рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий нет, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 30.12.2025
2025-12-30T18:08:00+03:00
2025-12-30T18:08:00+03:00
2025-12-30T18:48:00+03:00
внуково (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151595/67/1515956761_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_3a1b37bb2f662fb88553e1cb48ea115c.jpg
https://ria.ru/20251213/aviakompanija-2061778637.html
https://ria.ru/20251112/gosduma-2054370538.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151595/67/1515956761_45:0:2084:1529_1920x0_80_0_0_775d4bc178cf862c1c89a5ff91354adf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
внуково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Внуково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме на фоне снегопада
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости.
Аэропорт "Внуково" работает в штатном на фоне ливневого снега, отмен рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий нет, сообщили
в воздушной гавани.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сведения о массовых задержках рейсов во "Внуково" из-за погодных условий.
"На данный момент аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе – ливневый снег. Подчеркиваем: отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - говорится в сообщении.
Пресс-служба аэропорта сообщила о том, что возможны небольшие задержки рейсов из-за проведения противообледенительной обработки самолетов и очистки взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.
Все службы аэропорта "Внуково" работают в усиленном режиме, задействована вся специализированная техника.