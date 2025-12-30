Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает в штатном на фоне ливневого снега, отмен рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий нет, Аэропорт "Внуково" работает в штатном на фоне ливневого снега, отмен рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий нет, сообщили в воздушной гавани.

Ранее в ряде Telegram-каналов появились сведения о массовых задержках рейсов во "Внуково" из-за погодных условий.

"На данный момент аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе – ливневый снег. Подчеркиваем: отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - говорится в сообщении.

Пресс-служба аэропорта сообщила о том, что возможны небольшие задержки рейсов из-за проведения противообледенительной обработки самолетов и очистки взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.