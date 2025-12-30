Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада - РИА Новости, 30.12.2025
18:08 30.12.2025 (обновлено: 18:48 30.12.2025)
Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада
Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада - РИА Новости, 30.12.2025
Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада
Аэропорт "Внуково" работает в штатном на фоне ливневого снега, отмен рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий нет, сообщили в воздушной гавани. РИА Новости, 30.12.2025
внуково (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Внуково (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорт Внуково работает штатно на фоне снегопада

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме на фоне снегопада

Аэропорт "Внуково". Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" работает в штатном на фоне ливневого снега, отмен рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий нет, сообщили в воздушной гавани.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сведения о массовых задержках рейсов во "Внуково" из-за погодных условий.
"На данный момент аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме, несмотря на сложные метеоусловия в Московском регионе – ливневый снег. Подчеркиваем: отмен рейсов по метеоусловиям во "Внуково" нет", - говорится в сообщении.
Пресс-служба аэропорта сообщила о том, что возможны небольшие задержки рейсов из-за проведения противообледенительной обработки самолетов и очистки взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.
Все службы аэропорта "Внуково" работают в усиленном режиме, задействована вся специализированная техника.
