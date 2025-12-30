https://ria.ru/20251230/adygeya-2065719158.html
Суд арестовал готовившего нападение на школу в Адыгее до 28 февраля
Суд в Майкопе арестовал до 28 февраля террориста из Центральной Азии, готовившего нападение на школу в Адыгее, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе... РИА Новости, 30.12.2025
