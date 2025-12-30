Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал готовившего нападение на школу в Адыгее до 28 февраля - РИА Новости, 30.12.2025
16:44 30.12.2025 (обновлено: 16:53 30.12.2025)
Суд арестовал готовившего нападение на школу в Адыгее до 28 февраля
происшествия, республика адыгея, майкоп, центральная азия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), майкопский городской суд
Происшествия, Республика Адыгея, Майкоп, Центральная Азия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Майкопский городской суд
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 дек - РИА Новости. Суд в Майкопе арестовал до 28 февраля террориста из Центральной Азии, готовившего нападение на школу в Адыгее, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов республики.
"Майкопский городской суд сегодня его (фигуранта - ред.) заключил под стражу на срок до 28 февраля 2026 года включительно", - сообщили агентству в пресс-службе.
Ранее ФСБ России сообщала, что сорван готовившийся теракт против одной из школ в Республике Адыгея. Как следует из видео ЦОС ФСБ, задержанный террорист из Центральной Азии признался, что приехал в Майкоп, чтобы по заданию кураторов "поджечь елку" в школе.
Следственным подразделением УФСБ России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение террористического акта.
Задержание в Адыгее готовившего теракт в школе - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Появились кадры задержания террориста, готовившего теракт в школе в Адыгее
© 2025 МИА «Россия сегодня»
