Биография Джека Лондона

Американский писатель и журналист Джек Лондон (Jack London) родился 12 января 1876 года в Сан-Франциско (штат Калифорния, США).

Отец Джона Гриффита Чейни – именно такое имя получил мальчик при рождении –ирландец Уильям Чэйни, называвший себя профессором астрологии, покинул семью еще до рождения сына. Вырастил классика американской литературы ветеран Гражданской войны в США фермер Джон Лондон, за которого мать будущего писателя Флора Веллман, дававшая уроки музыки и одновременно проводившая спиритические сеансы, вскоре вышла замуж.

Впоследствии Джек Лондон с теплотой вспомнил отчима – он подарил мальчику семейное тепло, ласку и поддержку, чего не могла дать ему мать в силу своего неординарного характера. Беспокойный нрав Флоры Веллмен и ее жажда скорого обогащения не раз оставляли семью в трудном материальном положении, так что юный Джек Лондон, деливший с отчимом все тяготы нелегкой жизни, был ему заботливым и любящим сыном.

Пытаясь найти источники существования, Лондоны не раз меняли место жительства, пока не осели в пригороде Сан-Франциско – Окленде. Уже в 10-летнем возрасте будущий писатель начал помогать семье – утром и вечером он продавал на улице газеты, а днем шел в школу. Постоянная потребность искать заработки мешала Джеку Лондону систематически посещать учебное заведение, и местная библиотека, постоянным посетителем которой он стал, стала для него своеобразным центром самообразования. Лондон проводил бесчисленное количество часов в читальном зале, знакомясь с произведениями Чарлза Диккенса и Редьярда Киплинга.

В 14 лет, окончив начальную школу, Джек Лондон поступил рабочим на консервный завод. Это была тяжелая малооплачиваемая работа с изнурительными сменами, длившимися по 18-20 часов. Чтобы содержать семью, подросток занял деньги для покупки шлюпа и присоединился к "устричному пиратству" в бухте Сан-Франциско. Вылов моллюсков был запрещен законом, так что молодой человек неплохо зарабатывал, продавая устриц в рестораны. Однако вскоре контроль за нелегальной добычей ужесточился, и Лондон решил свернуть прибыльное, но довольно опасное дело. Он поступил на службу в рыбачий патруль, боровшийся с браконьерами.

В 1893 году Джек Лондон впервые отправился в дальнее путешествие – его взяли на судно, уходившее в Японское море ловить морских котиков. Это приключение познакомило его с суровой жизнью моряка и обогатило яркими впечатлениями, позднее легшими в основу многих его произведений.

В этом же году началась писательская биография Джека Лондона – он отправил на конкурс в одну из местных газет рассказ "Тайфун у побережья Японии", в котором описал свой морской поход. Первый литературный опыт молодого автора был оценен публикой и завоевал первую премию.

Однако к этому времени писательский труд еще не стал основным призванием Лондона и, чтобы обеспечить себе заработок, юноша устроился рабочим на джутовую фабрику.

В 1893 году Соединенные Штаты охватила экономическая паника, вызвавшая закрытие многих крупных предприятий и, как следствие, быстрый рост безработицы. Америку захлестнула волна народных волнений, вылившаяся в поход на Вашингтон толп уволенных рабочих с требованием помощи у правительства. К этому потоку присоединился Джек Лондон – он проехал безбилетником почти всю Америку, побывав в Чикаго, Бостоне, Вашингтоне, Нью-Йорке, и в итоге оказался в тюрьме за бродяжничество.

Вернувшись в Сан-Франциско, Лондон решил продолжить обучение. В 1895 году, в возрасте 19 лет, он снова поступил в школу и за один год прошел четырехлетний курс средней школы. Это позволило ему поступить в следующем году в Калифорнийский университет в Беркли. Одновременно Джек Лондон возобновил походы в библиотеку, где стал штудировать труды биолога-эволюциониста Чарлза Дарвина, философов Герберта Спенсера, Карла Маркса, Фридриха Ницше, которые повлияли на его мировоззрение и привлекли к социалистическим идеям. Кроме того, это время стало отправной точкой в серьезном желании Лондона стать писателем – он писал иной раз по 15 часов в день, пробуя свои силы в разных жанрах и рассылая рукописи в различные журналы.

За студенческой партой Лондон провел чуть больше года – не имея достаточно средств для продолжения образования, писатель был вынужден покинуть университет после третьего семестра и устроиться на работу в прачечную.

В 1897 году постоянная нужна в деньгах привела его в Клондайк – открытый годом ранее золотоносный район у границы штата Аляска, однако тот не принес ему достатка, зато одарил огромным богатством жизненных наблюдений. Возвратившись через год домой, Джек Лондон с усердием взялся за писательский труд и к 1899 году завоевал себе место в американских журналах. Его северные рассказы , вошедшие позднее в сборники "Сын волка"(1900), "Бог его отцов" (1901), "Дети мороза" (1902) и др., принесли ему успех у публики.

Герой ранних рассказов Лондона – человек, которого "влечет далеко за пределы Полярного круга, в жестокий Клондайк, в страну вечной снежной тишины, где пути в тысячи миль не обозначены ни жильем, ни дорогами, где ночуют в снегу при морозе в 65 градусов ниже нуля, – влечет… вовсе не жадность к золоту или мехам, а ненасытная страсть к приключениям, этот благородный протест против духоты, кислоты, себялюбия, трусливости и расслабленности столичных городов".

Следом стали выходить другие произведения Джека Лондона, укрепившие его писательскую славу: романы "Дочь снегов" (1902), "Зов предков" (1903), "Морской волк" (1904), "Белый клык" (1906).

Начиная с 1890-х годов Лондон принимал активное участие в американском социалистическом движении, выступая на митингах и собраниях, читая лекции на политические темы, писал статьи о рабочем и социалистическом движении. В 1902 году по предложению ассоциации "Америкен Пресс" отправился в качестве корреспондента в столицу Великобритании, где несколько недель жил в трущобах Ист-Энда вместе с бродягами, собирая материал для книги "Люди бездны" (1903). Проявив себя талантливым журналистом, Лондон продолжил сотрудничество с различными американскими периодическими изданиями, освещая события Русско-японской и гражданской мексиканской войн.

В 1906 году Джек Лондон задумал путешествие на яхте, которую собрался строить по собственному проекту. В 1907 году его мечта воплотилась – яхта "Снарк" стала домом и мастерской писателя на следующие два года. Результатом приключений Лондона в Тихом океане стали романы "Железная пята" (1908), в котором отразились его социалистические убеждения, "Мартин Иден" (1909), "Приключение" (1911), цикл южных рассказов.

В 1910 году писатель поселился на своей ферме Beauty Ranch в местечке Глен-Эллен в штате Калифорния, которую приобрел еще в 1905 году. Его захватила новая мечта – построить огромный дом Wolf House, убежище, в котором он смог бы осесть после своих продолжительных странствий. Лондон с энтузиазмов взялся за строительство, попутно проводя масштабные работы по облагораживанию сельскохозяйственных угодий, которые активно скупал, расширяя землю вокруг фермы. Однако мечта писателя так и не осуществилась – готовый дом сгорел в 1913 году.

Потеря Wolf House обострила начавшийся глубокий духовный кризис писателя, кроме того, ухудшалось состояние его здоровья, расшатанное годами скитаний. Джек Лондон отошел от рабочего движения, перестал участвовать в общественной деятельности. Его произведения уже не находили того отклика, которым пользовались ранние работы, – романы "Лунная долина" (1913), "Мятеж на Эльсиноре" (1914), повесть "Алая чума" (1915) и др. лишь отразили нарастание противоречий в мировоззрении автора. Его последние романы "Маленькая хозяйка большого дома" (1916), "Сердца трех" (1920) вобрали в себя черты мелодраматизма и развлекательности, присущие новеллистике 1910-х годов.

В ноябре 1916 года проблемы писателя со здоровьем обострились, и 22 ноября он скончался в своем имении в Глен-Эллене.