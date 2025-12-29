Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, повышающий эффективность инвестиций в ЖКХ - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/zhkkh-2065346092.html
Путин подписал закон, повышающий эффективность инвестиций в ЖКХ
Путин подписал закон, повышающий эффективность инвестиций в ЖКХ - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон, повышающий эффективность инвестиций в ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности и прозрачности инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T11:25:00+03:00
2025-12-29T11:25:00+03:00
жкх
россия
владимир путин
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_0:157:2993:1841_1920x0_80_0_0_235ba6c4fbafd630a6b75aa8645db605.jpg
https://ria.ru/20251215/putin-2062198943.html
https://realty.ria.ru/20250624/putin-2025142146.html
https://realty.ria.ru/20250421/putin-2012558399.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808538733_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_6ba4cbf9c75f5de834abb1a8337ab33b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, россия, владимир путин, федеральная антимонопольная служба (фас россии), общество
ЖКХ, Россия, Владимир Путин, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Общество
Путин подписал закон, повышающий эффективность инвестиций в ЖКХ

Путин подписал закон о прозрачности инвестиций в ЖКХ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на повышение эффективности и прозрачности инвестиций в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Глава государства ранее поручал правительству РФ обеспечить ускорение программ модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах и привлечение на эти цели 4,5 триллионов рублей до 2030 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Путин подписал закон о механизме заключения концессионных соглашений в ЖКХ
15 декабря, 17:58
Новый закон обязывает ресурсоснабжающие организации (РСО) в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения утверждать инвестиционные программы. Ранее такая обязанность не была законодательно закреплена. Согласно сопроводительным документам к закону, утвержденные инвестиционные программы имеют только 6% организаций в сфере теплоснабжения, 2,5% - в сфере водоснабжения и 4% - в сфере водоотведения.
Одновременно расширяется перечень мероприятий, включаемых в инвестиционную программу РСО, и вводится обязательное целевое использование амортизации, учитываемой в тарифах. Амортизационные отчисления, учитываемые в тарифах в соответствующих сферах ЖКХ, в обязательном порядке должны будут направляться на финансирование инвестпрограмм РСО.
Для целевого использования таких отчислений в программах будут определены направления, на которые они могут расходоваться. При этом предусмотрена возможность направлять эти отчисления на возврат привлеченных внешних инвестиций, финансирование мероприятий по ликвидации аварий и стихийных бедствий, финансирование инвестпрограмм будущих периодов.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты ЖКУ
24 июня, 17:09
Сейчас при установлении тарифов учитываются инвестиционные ресурсы, не используемые целевым образом. Так, по данным единой информационно-аналитической системы ФАС России, 50% амортизации, включаемой в тарифы, идет не на инвестиции в РСО.
Кроме того, закон вводит механизм регуляторных соглашений в сфере теплоснабжения и донастраивает этот механизм в сфере водоснабжения. Это необходимо для создания стабильных условий в регулируемых видах деятельности, привлечения частных инвестиций и предоставления возможности регионам и муниципалитетам оказывать меры бюджетной поддержки РСО. Заключение регуляторных соглашений будет добровольным.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года, за исключением положений, для который установлен иной срок. Согласно этим положениям, с 1 января 2027 года утратят силу действующие статьи законов о теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении, касающиеся перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами власти субъекта РФ.
Капитальный ремонт лифта и многоквартирного дома - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В России вывели из-под обязательного финконтроля фонды капремонта
21 апреля, 16:54
 
ЖКХРоссияВладимир ПутинФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала