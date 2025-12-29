Жительницу Иркутска заподозрили в убийстве малолетних детей

Тела мальчиков трех и пяти лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Баумана накануне вечером. Их мать доставили в следственный отдел и допросили. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты, а также районный прокурор.