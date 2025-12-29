Жительницу Иркутска заподозрили в убийстве малолетних детей

ИРКУТСК, 29 дек — РИА Новости. Жительницу Иркутска задержали по подозрению в убийстве двух ее детей, сообщил региональный главк Следственного комитета России.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а, в" части второй статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство двух малолетних"). По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших детей", — говорится в релизе.
Тела мальчиков трех и пяти лет с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире дома на улице Баумана накануне вечером. Их мать доставили в следственный отдел и допросили. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты, а также районный прокурор.
В надзорном ведомстве добавили, что проводят проверку, по итогам которой дадут оценку исполнению законодательства о защите прав детей, семейном благополучии, профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
СК России также возбудил уголовное дело о халатности, в ходе расследования которого оценит действия органов системы профилактики.