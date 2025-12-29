В России ввели обязательную маркировку для спасательных жилетов и ремней

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат маркировке в системе "Честный знак" - в список вошли спасательные жилеты, спасательные пояса, производственная спецодежда, пояса и ремни из натуральной и искусственной кожи, а также ряд других изделий, Правительство России расширило перечень товаров легкой промышленности, которые подлежат маркировке в системе "Честный знак" - в список вошли спасательные жилеты, спасательные пояса, производственная спецодежда, пояса и ремни из натуральной и искусственной кожи, а также ряд других изделий, сообщает пресс-служба кабмина.

"С 1 марта 2026 года средства идентификации будут наноситься, в том числе на спасательные жилеты, спасательные пояса, производственную спецодежду, пояса и ремни из натуральной и искусственной кожи, резиновые перчатки, огнестойкую защитную одежду, защитные головные уборы, перчатки, в том числе резиновые, рукавицы и митенки, профессиональные или специально предназначенные для спортивных целей и другие изделия", - сказали в пресс-службе.

Уточняется, что производители, импортеры и продавцы таких товаров вправе осуществлять оборот и вывод из оборота немаркированных товаров до 31 июля 2026 года. А в период с 1 августа по 30 ноября 2026 года они могут только хранить и транспортировать остатки немаркированных товаров.

Как отметили в пресс-службе, решение маркировать эти товары было принято на основании обращений предприятий, занимающихся выпуском профессиональной и специальной защитной одежды. "В настоящее время они вынуждены выстраивать параллельные процессы обращения с маркированными и немаркированными изделиями легкой промышленности, что усложняет работу и приводит к дополнительным издержкам", - добавили в кабмине.