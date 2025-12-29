Рейтинг@Mail.ru
В Раде потребовали от Зеленского встречи для информирования о переговорах - РИА Новости, 29.12.2025
19:42 29.12.2025
В Раде потребовали от Зеленского встречи для информирования о переговорах
В Раде потребовали от Зеленского встречи для информирования о переговорах - РИА Новости, 29.12.2025
В Раде потребовали от Зеленского встречи для информирования о переговорах
Фракция украинской партии "Европейская солидарность" требует от Владимира Зеленского встречи с депутатами Рады для информирования об итогах переговоров с... РИА Новости, 29.12.2025
в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, европейская солидарность, верховная рада украины, мирный план сша по украине, владимир путин
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины, Мирный план США по Украине, Владимир Путин
В Раде потребовали от Зеленского встречи для информирования о переговорах

В Раде требуют от Зеленского встречи для информирования о переговорах с Трампом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Фракция украинской партии "Европейская солидарность" требует от Владимира Зеленского встречи с депутатами Рады для информирования об итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом об урегулировании конфликта на Украине, а также просит созвать для этого специальное заседание парламента до конца года.
Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. Зеленский по итогам встречи с Трампом утверждал, что гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Убьет еще сотни тысяч". В Раде сделали громкое заявление о Зеленском
Вчера, 16:53
"Зеленский должен немедленно встретиться с депутатами и проинформировать Верховную раду об итогах переговоров с Трампом по мирному урегулированию! Фракция "Европейская солидарность" обращается к председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку с инициативой немедленного созыва специального заседания парламента, на которое просим пригласить Владимира Зеленского и других представителей украинской переговорной команды", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Европейской солидарности".
Во фракции отметили, что просят организовать такую встречу 30 или 31 декабря. В Европейской солидарности" высказали недовольство, что депутаты последними узнают о намерениях власти провести выборы или организовать референдум во время действия военного положения, хотя объявление выборов – это исключительно полномочия Рады.
"Украинский парламент остается полностью исключенным из мирного процесса, не получает никакой официальной информации о ходе и результатах переговоров, хотя именно на парламент Зеленский планирует переложить всю полноту ответственности за имплементацию достигнутых им и его командой договоренностей", - добавили во фракции.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Раде допустили принятие непопулярных решений для урегулирования конфликта
Вчера, 11:49
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Ранее Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
НАБУ предъявило обвинение пятому депутату Рады, пишут СМИ
Вчера, 17:59
 
