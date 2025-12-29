"Трата времени". На Западе сделали заявление о встрече Зеленского и Трампа

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X назвал встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа во Флориде пустой тратой времени.
"Что ж, это была пустая трата времени для всех. Я верю Трампу, когда он говорит, что они проделали большую работу, и, возможно, он был необходим в этом раунде. Но они не могут сообщить нам конкретные детали", — написал эксперт.
По его мнению, единственным ощутимым результатом встречи Трампа и Зеленского стала трехсторонняя рабочая группа во главе со спецпосланником США Стивом Уиткоффом, секретарем совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустемом Умеровым и, как он полагает, главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Переговоры во Флориде
Накануне Трамп провел встречу с Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам президент США заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Со своей стороны, Зеленский рассказал о возможности референдума по отдельным пунктам мирного плана. По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100 процентов. Он анонсировал новые встречи переговорщиков для финализации вопросов в ближайшее время.