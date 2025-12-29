"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде рискует обернуться полным разрывом отношений межу Киевом и Вашингтоном, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«
"Неужели Трамп сегодня наконец порвет с Зеленским? Украинский президент может стать жертвой рискованной игры ЕС. <…> Недавний саммит (Зеленского с европейскими лидерами. — Прим. ред.) едва не сорвал переговоры между Вашингтоном и Москвой: ЕС хотел использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита Украине. Теперь тесные связи Зеленского с Мерцем и фон дер Ляйен могут стать для него настоящей проблемой. <…> Этот саммит стал поражением для Зеленского", — указывается в материале.
«
"Вполне возможно, что Трамп заставит Зеленского почувствовать гнев по отношению к европейцам. Возможен даже полный разрыв отношений", — резюмирует он.
В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры.
Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна при достижении договоренности об урегулировании.
Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел
25 декабря, 01:23
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.