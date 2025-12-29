"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским

«

"Неужели Трамп сегодня наконец порвет с Зеленским? Украинский президент может стать жертвой рискованной игры ЕС. <…> Недавний саммит (Зеленского с европейскими лидерами. — Прим. ред.) едва не сорвал переговоры между Вашингтоном и Москвой: ЕС хотел использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита Украине. Теперь тесные связи Зеленского с Мерцем и фон дер Ляйен могут стать для него настоящей проблемой. <…> Этот саммит стал поражением для Зеленского", — указывается в материале.