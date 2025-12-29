Рейтинг@Mail.ru
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
00:52 29.12.2025 (обновлено: 06:49 29.12.2025)
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским
2025-12-29T00:52:00+03:00
2025-12-29T06:49:00+03:00
в мире, сша, флорида, владимир зеленский, дональд трамп, нато, мирный план сша по украине, евросоюз, марк карни
В мире, США, Флорида, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО, Мирный план США по Украине, Евросоюз, Марк Карни
"Полный разрыв отношений": на Западе в панике от встречи Трампа с Зеленским

BZ: Зеленский рискует нарваться на гнев Трампа из-за связей с Европой

© AP Photo / Alex BrandonВстреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде рискует обернуться полным разрывом отношений межу Киевом и Вашингтоном, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
«

"Неужели Трамп сегодня наконец порвет с Зеленским? Украинский президент может стать жертвой рискованной игры ЕС. <…> Недавний саммит (Зеленского с европейскими лидерами. — Прим. ред.) едва не сорвал переговоры между Вашингтоном и Москвой: ЕС хотел использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита Украине. Теперь тесные связи Зеленского с Мерцем и фон дер Ляйен могут стать для него настоящей проблемой. <…> Этот саммит стал поражением для Зеленского", — указывается в материале.

Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
На Западе увидели тревожную деталь в словах Трампа о встрече с Зеленским
Вчера, 21:26
Именно поэтому, по мнению автора статьи, продолжающаяся встреча во Флориде рискует обернуться полным крахом для киевского режима. Согласно ему, сближаясь с европейцами, Зеленский рисует полностью лишиться контакта с Соединенными Штатами.
«
"Вполне возможно, что Трамп заставит Зеленского почувствовать гнев по отношению к европейцам. Возможен даже полный разрыв отношений", — резюмирует он.
В субботу Зеленский встречался с премьером Канады Марком Карни в Галлифаксе, он рассчитывал, что к разговорам подключатся европейские лидеры.
Зеленский якобы напрашивался во Флориду в конце ноября. Трамп тогда сказал, что встреча возможна при достижении договоренности об урегулировании.
Администрация США ранее заявила о разработке соответствующего плана. В Кремле сообщили, что Москва сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы детей, которые позвонили на горячую линию Северо-американского командования Пентагона, чтобы узнать, где находится упряжка Санта-Клауса - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Трамп пожаловался, что Украина отвлекает от рождественских дел
25 декабря, 01:23
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. Стороны обсудили суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант им не удалось.
Как позднее заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Спустя несколько дней в Берлине прошла встреча делегаций США и Украины. Сообщалось, что по ее итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева пойти на территориальные уступки, утверждал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
В США рассказали о катастрофе на Украине перед встречей Зеленского и Трампа
Вчера, 21:07
 
В миреСШАФлоридаВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТОМирный план США по УкраинеЕвросоюзМарк Карни
 
 
