Зеленский не признал атаку ВСУ на резиденцию Путина
Зеленский не признал атаку ВСУ на резиденцию Путина - РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский не признал атаку ВСУ на резиденцию Путина
Владимир Зеленский отказался признать попытки украинских войск нанести удары по резиденции президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. РИА Новости, 29.12.2025
