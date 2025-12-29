МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский утверждает, что предложил президенту США Дональду Трампу предоставить Украине гарантии безопасности на 30-50 лет.
Трамп 28 декабря встретился с Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде. После двухсторонних переговоров они провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
"Мы проговорили командами, а вчера утвердили с президентом США, что у нас будут гарантии безопасности сильные от США. Действительно, сейчас это (гарантии – ред.) не навсегда. В документах это она 15 лет с возможностью продления… Я поднял этот вопрос с президентом… Хотелось бы, чтобы гарантии были более долгими и я ему сказал, что очень хотели бы рассмотреть возможность 30,40,50 лет", - приводит слова Зеленского украинское издание Новости.LIVE.
Газета Kyiv Post со ссылкой на неназванный западный источник писала, что предоставление гарантий безопасности Украине остается камнем преткновения на пути к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Ранее Путин заявлял, что главари киевского режима не спешат решать конфликт мирными средствами. Он отмечал, что если киевский режим не желает закончить дело миром, то Россия решит все стоящие перед ней задачи в ходе специальной военной операции вооруженным путем. Глава российского государства также подчеркнул, что именно Киев предпочел развернуть широкомасштабные боевые действия после госпереворота в 2014 году, а Россия пытается закончить этот конфликт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.