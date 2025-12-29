Рейтинг@Mail.ru
09:58 29.12.2025
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Зеленский так и не отошел от перепалки с Трампом в феврале, пишет Politico

Politico: Зеленский не смог отойти от травмы из-за перепалки с Трампом в феврале

© AP Photo / Mstyslav ChernoДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне в феврале 2025 года
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне в феврале 2025 года - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Cherno
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне в феврале 2025 года. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский так и не отошел от травмы, которую ему нанесла перепалка с президентом США Дональдом Трампом в феврале, пишет газета Politico со ссылкой на чиновника из ЕС.
"Зеленский до сих в некоторой степени травмирован своей провальной встречей с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне в феврале... поэтому он хочет видимой поддержки европейских лидеров", - говорится в публикации.
Как отмечает издание, США в урегулировании выполняют роль посредника, в то время как Украина и Евросоюз согласуют позиции, чтобы выступать единым фронтом при общении с Вашингтоном.
Впрочем, уточняет газета, некоторые в ЕС считают, что следует напрямую говорить с Россией и в большей степени вести себя как арбитр при урегулировании.
"ЕС должен решить... Следует ли блоку быть поддерживающим Украину союзником или гарантом и арбитром любой возможной мирной договоренности?" - задается вопросом Politico.
Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее Зеленский попытался извиниться, отметив, что сожалеет о случившемся, а также заявил, что согласен на переговоры как можно скорее.
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
