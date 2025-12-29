Зеленский нервничает перед встречами с Трампом, сообщили СМИ

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский нервничает перед встречами с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся визит в Мар-а-Лаго, вероятно, не стал исключением, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Это была четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Первая встреча в феврале закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.