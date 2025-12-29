Рейтинг@Mail.ru
Зеленский нервничает перед встречами с Трампом, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.12.2025
06:22 29.12.2025
Зеленский нервничает перед встречами с Трампом, сообщили СМИ
Зеленский нервничает перед встречами с Трампом, сообщили СМИ
Владимир Зеленский нервничает перед встречами с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся визит в Мар-а-Лаго, вероятно, не стал исключением, сообщает... РИА Новости, 29.12.2025
в мире, сша, россия, флорида, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, США, Россия, Флорида, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский нервничает перед встречами с президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся визит в Мар-а-Лаго, вероятно, не стал исключением, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источник.
"Зеленский обычно очень нервничает перед такими разговорами с президентом Трампом... Он долго сосредотачивается и изучает заметки, которые для него готовят департамент международного сотрудничества и министерство иностранных дел", - заявил источник телеканалу.
Владимир Зеленский, Кая Каллас и Гитанас Науседа во время саммита ЕС в Брюсселе
В США разоблачили Зеленского и Каю Каллас
02:37
02:37
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в своей резиденции Мар-а-Лаго. После двухсторонних переговоров Трамп и Зеленский провели телефонный разговор с европейскими лидерами. До встречи с Зеленским, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Это была четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Первая встреча в феврале закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Мар-а-Лаго во Флориде. 28 декабря 2025
Улыбка Зеленского исчезла после вопроса о встрече Трампа с Путиным
Вчера, 23:00
Вчера, 23:00
 
В мире США Россия Флорида Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин Мирный план США по Украине
 
 
