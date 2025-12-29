Зеленский анонсировал встречу команд США и Украины на следующей неделе

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и американской команд для финализации вопросов, обсуждавшихся на его встрече с президентом США Дональдом Трампом, состоится уже "на следующей неделе".

"Обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. Также обсудили последовательность дальнейших действий… Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с Трампом.