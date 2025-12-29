Зеленский анонсировал встречу команд США и Украины на следующей неделе

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встреча украинской и американской команд для финализации вопросов, обсуждавшихся на его встрече с президентом США Дональдом Трампом, состоится уже "на следующей неделе".
"Обсудили все аспекты мирной рамки и достигли значительных результатов. Также обсудили последовательность дальнейших действий… Договорились, что наши команды встретятся уже на следующей неделе, чтобы финализировать все обсужденные вопросы", - написал Зеленский в своем Telegram-канале по итогам встречи с Трампом.
По его словам, он также договорился с Трампом, что тот примет украинских и европейских лидеров в Вашингтоне в январе.
Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Зеленским. До встречи с ним, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Первая встреча в феврале этого года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.