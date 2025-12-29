Зеленский переминался с ноги на ногу во время пресс-конференции с Трампом

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел заметно нервным, переминаясь с ноги на ногу во время выхода к прессе после переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, заметил корреспондент РИА Новости.
Во время пресс-конференции Зеленский выглядел крайне напряжённым: на видео видно и слышно, как он тяжело и неровно дышит, не может стоять на месте, постоянно переминается с ноги на ногу. Он резко двигает головой, дёргает ртом и носом, словно стараясь справиться с внутренним напряжением. Его мимика и жесты на протяжении всего общения с журналистами оставались беспокойными.
Первая встреча в феврале закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.