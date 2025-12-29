Рейтинг@Mail.ru
Зеленский переминался с ноги на ногу во время пресс-конференции с Трампом - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:37 29.12.2025 (обновлено: 02:43 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/zelenskij-2065265058.html
Зеленский переминался с ноги на ногу во время пресс-конференции с Трампом
Зеленский переминался с ноги на ногу во время пресс-конференции с Трампом - РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский переминался с ноги на ногу во время пресс-конференции с Трампом
Владимир Зеленский выглядел заметно нервным, переминаясь с ноги на ногу во время выхода к прессе после переговоров с президентом США Дональдом Трампом во... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T02:37:00+03:00
2025-12-29T02:43:00+03:00
в мире
флорида
киев
нью-йорк (город)
владимир зеленский
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d0d28650b6418c6a1f2249937293e20.jpg
https://ria.ru/20251229/zelenskij-2065262273.html
https://ria.ru/20251229/tramp-2065264264.html
флорида
киев
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2003003800_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_c1afdc4bef5a287d0f9964ca19850a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, флорида, киев, нью-йорк (город), владимир зеленский, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Флорида, Киев, Нью-Йорк (город), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Зеленский переминался с ноги на ногу во время пресс-конференции с Трампом

РИА Новости: Зеленский не мог стоять на месте после встречи с Трампом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел заметно нервным, переминаясь с ноги на ногу во время выхода к прессе после переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, заметил корреспондент РИА Новости.
Во время пресс-конференции Зеленский выглядел крайне напряжённым: на видео видно и слышно, как он тяжело и неровно дышит, не может стоять на месте, постоянно переминается с ноги на ногу. Он резко двигает головой, дёргает ртом и носом, словно стараясь справиться с внутренним напряжением. Его мимика и жесты на протяжении всего общения с журналистами оставались беспокойными.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский удивился словам Трампа о том, что Россия желает Украине успеха
02:05
Это была четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде, по итогам которой Трамп заявил, что все прошло замечательно.
Первая встреча в феврале закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп упомянул Путина 11 раз во время пресс-конференции с Зеленским
02:25
 
В миреФлоридаКиевНью-Йорк (город)Владимир ЗеленскийДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала