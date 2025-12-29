Зеленский переминался с ноги на ногу во время пресс-конференции с Трампом

ВАШИНГТОН, 29 дек — РИА Новости. Владимир Зеленский выглядел заметно нервным, переминаясь с ноги на ногу во время выхода к прессе после переговоров с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, заметил корреспондент РИА Новости.