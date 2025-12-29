Рейтинг@Mail.ru
Зеленский оговорился, назвав Украину землей многих генералов - РИА Новости, 29.12.2025
02:10 29.12.2025
Зеленский оговорился, назвав Украину землей многих генералов
Зеленский оговорился, назвав Украину землей многих генералов - РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский оговорился, назвав Украину землей многих генералов
Владимир Зеленский в ходе визита в США оговорился, назвав Украину "землей многих генералов", когда обсуждал территориальный вопрос в рамках плана мирного... РИА Новости, 29.12.2025
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
Зеленский оговорился, назвав Украину землей многих генералов

Зеленский назвал Украину землей многих генералов, оговорившись на встрече в США

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в США оговорился, назвав Украину "землей многих генералов", когда обсуждал территориальный вопрос в рамках плана мирного урегулирования конфликта.
Зеленский говорил на английском языке и перепутал слова generals (англ. "генералы") и generations (англ. "поколения"), позже исправив ошибку.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Зеленский удивился словам Трампа о том, что Россия желает Украине успеха
02:05
"Для нашего общества, конечно, очень сложно выбирать и голосовать (по территориальным вопросам - ред.), потому что это его земля - земля не одного человека, а нашего народа, многих генералов... поколений", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции, следовавшей после переговоров украинской и американской делегаций в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным.
Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры прошли в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго.
Первая встреча в феврале этого года закончилась скандалом, в ходе которого гостей из Киева объявили неблагодарными и выгнали. На следующую встречу в сентябре в Нью-Йорке Зеленский надел пиджак. Третья состоялась в Белом доме в октябре, Трамп тогда не захотел делать совместного заявления. Зеленский вынужден был выступать перед прессой за забором Белого дома.
Военнослужащие 173-й бригады армии США перед началом украинско-американских командно-штабных учений Фиарлес Гардиан - 2015 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
"Ходячие мертвецы". В США вынесли приговор украинскому руководству
01:10
 
В миреФлоридаСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
