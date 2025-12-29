Зеленский оговорился, назвав Украину землей многих генералов

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский в ходе визита в США оговорился, назвав Украину "землей многих генералов", когда обсуждал территориальный вопрос в рамках плана мирного урегулирования конфликта.

Зеленский говорил на английском языке и перепутал слова generals (англ. "генералы") и generations (англ. "поколения"), позже исправив ошибку.

"Для нашего общества, конечно, очень сложно выбирать и голосовать (по территориальным вопросам - ред.), потому что это его земля - земля не одного человека, а нашего народа, многих генералов... поколений", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции, следовавшей после переговоров украинской и американской делегаций в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде

Трамп в воскресенье встретился во Флориде с Владимиром Зеленским. До встречи с Зеленским, как сообщил американский лидер, он провел "хороший и очень продуктивный телефонный разговор" с российским коллегой Владимиром Путиным

Это четвертая встреча Трампа с Зеленским и первая во Флориде. Переговоры прошли в главном обеденном зале его имения Мар-а-Лаго.