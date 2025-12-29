Рейтинг@Mail.ru
Зеленский назвал состав рабочей группы по разрешению конфликта - РИА Новости, 29.12.2025
01:48 29.12.2025
Зеленский назвал состав рабочей группы по разрешению конфликта
Зеленский назвал состав рабочей группы по разрешению конфликта
Владимир Зеленский заявил, что в рабочей группе Украины по разрешению конфликта будут секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем РИА Новости, 29.12.2025
в мире, украина, владимир зеленский, рустем умеров, сергей кислица, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Сергей Кислица, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Зеленский назвал состав рабочей группы по разрешению конфликта

Зеленский: в группе Киева по разрешению конфликта будут Умеров, Кислица и Гнатов

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в рабочей группе Украины по разрешению конфликта будут секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, замглавы украинского МИД Сергей Кислица и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
"Рустем Умеров, также замглавы Кислица, генерал Гнатов, и они продолжат работать в этой группе", - заявил Зеленский.
Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Майами - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп призвал Зеленского поспешить со сделкой по Украине
01:34
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийРустем УмеровСергей КислицаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
