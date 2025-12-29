https://ria.ru/20251229/zelenskij-2065260220.html
Зеленский назвал состав рабочей группы по разрешению конфликта
Владимир Зеленский заявил, что в рабочей группе Украины по разрешению конфликта будут секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский: в группе Киева по разрешению конфликта будут Умеров, Кислица и Гнатов