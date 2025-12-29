Зеленский назвал состав рабочей группы по разрешению конфликта

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в рабочей группе Украины по разрешению конфликта будут секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров, замглавы украинского МИД Сергей Кислица и глава генштаба ВСУ Андрей Гнатов.