Зеленский заявил о согласовании гарантий безопасности между США и Украиной
Зеленский заявил о согласовании гарантий безопасности между США и Украиной - РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский заявил о согласовании гарантий безопасности между США и Украиной
Гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%, заявил Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго. РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский заявил о согласовании гарантий безопасности между США и Украиной
Зеленский: гарантии безопасности согласованы с США на сто процентов