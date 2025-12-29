https://ria.ru/20251229/zelenskij-2065257475.html
Зеленский допустил проведение референдума по пунктам мирного плана
Зеленский допустил проведение референдума по пунктам мирного плана
Зеленский допустил проведение референдума по пунктам мирного плана
Владимир Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам плана мирного урегулирования конфликта на Украине. РИА Новости, 29.12.2025
Зеленский допустил проведение референдума по пунктам мирного плана
Зеленский допустил проведение референдума по некоторым пунктам мирного плана