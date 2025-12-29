https://ria.ru/20251229/zayavlenie-2065522065.html
"Не победить". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Не победить". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 29.12.2025
"Не победить". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Внутренняя консолидация и самодостаточность России сейчас выше, чем в любой период последних десятилетий, пишет The National Interest. РИА Новости, 29.12.2025
"Не победить". На Западе сделали неожиданное заявление о России
NI: Россия достигла максимального уровня консолидации и самодостаточности