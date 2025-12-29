Рейтинг@Mail.ru
"Не победить". На Западе сделали неожиданное заявление о России
22:27 29.12.2025
"Не победить". На Западе сделали неожиданное заявление о России
"Не победить". На Западе сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 29.12.2025
"Не победить". На Западе сделали неожиданное заявление о России
Внутренняя консолидация и самодостаточность России сейчас выше, чем в любой период последних десятилетий, пишет The National Interest. РИА Новости, 29.12.2025
"Не победить". На Западе сделали неожиданное заявление о России

NI: Россия достигла максимального уровня консолидации и самодостаточности

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года
© РИА Новости
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года". Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Внутренняя консолидация и самодостаточность России сейчас выше, чем в любой период последних десятилетий, пишет The National Interest.
"Россия продолжает делать успехи на поле боя в конфликте с Украиной, промышленная база адаптировалась, а кадровый резерв армии остается устойчивым", — говорится в публикации.
По мнению автора статьи, возможности для мирного урегулирования этого конфликта сокращаются, и Украина сталкивается с перспективой реального поражения.
"Несмотря на огромные западные инвестиции, Киев не может победить Россию в военном отношении", — считает он.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
