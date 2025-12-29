Рейтинг@Mail.ru
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:33 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/zarplata-2065285237.html
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей - РИА Новости, 29.12.2025
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей
Средняя зарплата в октябре превышала 100 тысяч рублей в 28 отраслях российской экономики, а самая высокая была в сфере воздушного и космического транспорта,... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:33:00+03:00
2025-12-29T08:33:00+03:00
хорошие новости
экономика
россия
зарплата
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_5f58ed5e78fd10123ed0c9847986d436.jpg
https://ria.ru/20251102/zarplata--2052471921.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0b/1597068395_121:0:1878:1318_1920x0_80_0_0_d7aa388fb16460d7def0ea3046718388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, зарплата
Хорошие новости, Экономика, Россия, Зарплата
Названы отрасли, в которых средняя зарплата превысила сто тысяч рублей

РИА Новости: средняя зарплата в октябре превысила 100 тысяч рублей в 28 отраслях

© РИА Новости / Владимир ТрефиловДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Средняя зарплата в октябре превышала 100 тысяч рублей в 28 отраслях российской экономики, а самая высокая была в сфере воздушного и космического транспорта, следует из анализа РИА Новости данных статистики.
Как ранее писало агентство, самые высокие трудовые доходы в середине осени были у сотрудников сфер воздушного и космического транспорта (215,4 тысячи рублей) и рыболовства (205,5 тысячи рублей).
Выше 180 тысяч рублей в октябре получали занятые в добыче металлических руд, нефти и газа, на производстве табачных изделий, в IT-отрасли, а также финансисты и страховщики. Более 150 тысяч рублей зарплаты были в сфере водного транспорта и сотрудников международных органов.
От 100 тысяч рублей зарплаты получали в 19 отраслях, в том числе на производстве нефтепродуктов, химических продуктов, лекарств, компьютеров, электроники, а также металлурги, строители, железнодорожники.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включая премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, включая со сверхвысокими зарплатами. В октябре она составила в России 99,7 тысячи рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей в 24 отраслях
2 ноября, 08:41
 
Хорошие новостиЭкономикаРоссияЗарплата
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала