В Запорожской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

В Каменско-Днепровском муниципальном округе в городе Каменка-Днепровская украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю. Пострадали три человека — 1984, 1997 и 1999 года рождения. Они находятся на амбулаторном лечении, уточнил он.