В Запорожской области четыре человека пострадали при атаках ВСУ

Четыре мирных жителя Запорожской области ранены за последние сутки в результате атак ВСУ, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:47:00+03:00
2025-12-29T10:47:00+03:00
2025-12-29T16:21:00+03:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости.
Четыре мирных жителя Запорожской области ранены за последние сутки в результате атак ВСУ, сообщил
губернатор Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зарегистрировано три факта целенаправленной атаки противника на населенные пункты Запорожской области
, пострадали четыре человека", — написал Балицкий
в мессенджере МAX.
В Каменско-Днепровском муниципальном округе в городе Каменка-Днепровская украинский БПЛА ударил по легковому автомобилю. Пострадали три человека — 1984, 1997 и 1999 года рождения. Они находятся на амбулаторном лечении, уточнил он.
В Васильевском муниципальном округе в селе Верхняя Криница в результате атаки БПЛА пострадал мужчина 1984 года рождения. Он госпитализирован в Васильевскую больницу, добавил Балицкий.
В городе Васильевка в результате атаки БПЛА загорелся автомобиль ВАЗ-2121 "Нива". Пожар ликвидирован, пострадавших нет, написал губернатор.