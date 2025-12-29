https://ria.ru/20251229/zapad-2065450804.html
Группировка "Запад" зашла в Ильичевку, ведёт бои по ее освобождению
Группировка "Запад" зашла в Ильичевку, ведёт бои по ее освобождению - РИА Новости, 29.12.2025
Группировка "Запад" зашла в Ильичевку, ведёт бои по ее освобождению
Группировка "Запад" зашла в Ильичевку, ведёт бои по его освобождению, заявил командующий группировкой войск "Запад" генерал-полковник Сергей Кузовлев. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T16:22:00+03:00
2025-12-29T16:22:00+03:00
2025-12-29T16:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
Новости
ru-RU
