"Все быстро разваливается": на Западе сделали резкое заявление о России

"Европейцы больше не видят для себя будущего. <…> Если мы (европейцы. — Прим. ред.) победим русских, мы создадим многотысячную украинскую армию, которая послужит сдерживающим фактором против России и нашим прикрытием. <…> Но мы не побеждаем. Мы уже проиграли. И это имеет глубокие последствия. <…> Месяц за месяцем темпы боевых действий все больше склоняются в пользу России. У украинцев сейчас огромная проблема с людскими ресурсами. Русские сейчас доминируют во всех видах вооружений. И все это создает новые проблемы. <…> Поэтому, как только у них возникает одна проблема, все начинает разваливаться. И это видно по военной силе, экономической, а также международной поддержке", — рассказал он.