"Все быстро разваливается": на Западе сделали резкое заявление о России - РИА Новости, 29.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:59 29.12.2025
"Все быстро разваливается": на Западе сделали резкое заявление о России
"Все быстро разваливается": на Западе сделали резкое заявление о России - РИА Новости, 29.12.2025
"Все быстро разваливается": на Западе сделали резкое заявление о России
Из-за того, что Западу не удалось одолеть Россию в военном плане, Украина оказалась обречена на постепенный развал и на стратегический проигрыш уже в 2026 году, РИА Новости, 29.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
гленн дизен
дмитрий песков
оон
василий небензя
киев
россия
украина
киев
Новости
россия, украина, гленн дизен, дмитрий песков, оон, василий небензя, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Гленн Дизен, Дмитрий Песков, ООН, Василий Небензя, Киев, В мире
"Все быстро разваливается": на Западе сделали резкое заявление о России

Профессор Дизен: Положение Украины становится все хуже, она не выдержит еще год

Боевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Из-за того, что Западу не удалось одолеть Россию в военном плане, Украина оказалась обречена на постепенный развал и на стратегический проигрыш уже в 2026 году, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью политологу Сайрусу Янссену на его YouTube-канале.
«
"Европейцы больше не видят для себя будущего. <…> Если мы (европейцы. — Прим. ред.) победим русских, мы создадим многотысячную украинскую армию, которая послужит сдерживающим фактором против России и нашим прикрытием. <…> Но мы не побеждаем. Мы уже проиграли. И это имеет глубокие последствия. <…> Месяц за месяцем темпы боевых действий все больше склоняются в пользу России. У украинцев сейчас огромная проблема с людскими ресурсами. Русские сейчас доминируют во всех видах вооружений. И все это создает новые проблемы. <…> Поэтому, как только у них возникает одна проблема, все начинает разваливаться. И это видно по военной силе, экономической, а также международной поддержке", — рассказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
СМИ забили тревогу после признания Зеленского о ВСУ
22 декабря, 20:36
По мнению ученого, осознание странами Запада неминуемого развала киевского режима становится главным двигателем переговорного процесса. Он считает, что именно этот процесс способен предотвратить окончательный разгром Украины в наступающем году.
«
"Поскольку Украина проигрывает войну, то кто захочет делать ставку на проигравшую лошадь? Поэтому американцы сейчас уходят и перестраивают свою позицию, выступая в роли посредников, пытаясь сблизить европейцев, украинцев и русских. Так что нет, я думаю, все очень быстро разваливается. Мне трудно поверить, что эта война продлится дольше 2026 года", — резюмирует Дизен.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин подчеркнул в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Через одну-две недели". Украина готовится принять неизбежное
21 декабря, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаГленн ДизенДмитрий ПесковООНВасилий НебензяКиевВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
