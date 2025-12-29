МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Из-за того, что Западу не удалось одолеть Россию в военном плане, Украина оказалась обречена на постепенный развал и на стратегический проигрыш уже в 2026 году, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в интервью политологу Сайрусу Янссену на его YouTube-канале.
"Европейцы больше не видят для себя будущего. <…> Если мы (европейцы. — Прим. ред.) победим русских, мы создадим многотысячную украинскую армию, которая послужит сдерживающим фактором против России и нашим прикрытием. <…> Но мы не побеждаем. Мы уже проиграли. И это имеет глубокие последствия. <…> Месяц за месяцем темпы боевых действий все больше склоняются в пользу России. У украинцев сейчас огромная проблема с людскими ресурсами. Русские сейчас доминируют во всех видах вооружений. И все это создает новые проблемы. <…> Поэтому, как только у них возникает одна проблема, все начинает разваливаться. И это видно по военной силе, экономической, а также международной поддержке", — рассказал он.
По мнению ученого, осознание странами Запада неминуемого развала киевского режима становится главным двигателем переговорного процесса. Он считает, что именно этот процесс способен предотвратить окончательный разгром Украины в наступающем году.
"Поскольку Украина проигрывает войну, то кто захочет делать ставку на проигравшую лошадь? Поэтому американцы сейчас уходят и перестраивают свою позицию, выступая в роли посредников, пытаясь сблизить европейцев, украинцев и русских. Так что нет, я думаю, все очень быстро разваливается. Мне трудно поверить, что эта война продлится дольше 2026 года", — резюмирует Дизен.
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Киев уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.
Ранее президент Владимир Путин подчеркнул в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
