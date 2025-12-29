Залужный может скоро вернуться на Украину, заявил Шарий

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Бывший главком ВСУ Валерий Залужный может покинуть пост посла в Великобритании и вернуться на Украину в январе, заявил украинский блогер Анатолий Шарий.
"Залужный может покинуть пост посла в Великобритании. В начале января 2026 года Залужный, вероятно, вернется из Лондона в Киев. О своем желании он сообщил (Владимиру) Зеленскому несколько недель назад", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Как утверждает блогер, ранее бывший главком рассматривался как кандидат на разные должности, от украинского премьера до главы офиса Зеленского, однако эти варианты его не заинтересовали. По словам Шария, Залужный некоторое время обдумывал занять поста посла в США или вновь стать главнокомандующим, но соответствующие решения пока не принимались.
По информации блогера, посол Украины в Соединенном Королевстве может объявить о возвращении на Украину 4-5 января.
Зеленский 9 мая 2024 года назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле того же года издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля 2024 года Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ, вместо него главкомом назначили Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
"Серьезный удар": в Киеве назвали Залужного врагом номер один
26 декабря, 06:35