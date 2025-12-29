В окружении Залужного опровергли слухи о его возвращении на Украину

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Медиасоветник бывшего главкома ВСУ, а ныне украинского посла в Лондоне Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о том, что ее шеф собирается покинуть пост и в январе вернуться на Украину.