В окружении Залужного опровергли слухи о его возвращении на Украину - РИА Новости, 29.12.2025
15:48 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/zaluzhnyj-2065441450.html
В окружении Залужного опровергли слухи о его возвращении на Украину
В окружении Залужного опровергли слухи о его возвращении на Украину
Медиасоветник бывшего главкома ВСУ, а ныне украинского посла в Лондоне Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о том, что ее шеф собирается... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T15:48:00+03:00
2025-12-29T15:48:00+03:00
в мире
украина
лондон
великобритания
валерий залужный
анатолий шарий
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире, украина, лондон, великобритания, валерий залужный, анатолий шарий, александр сырский, вооруженные силы украины
В окружении Залужного опровергли слухи о его возвращении на Украину

Валерий Залужный
МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Медиасоветник бывшего главкома ВСУ, а ныне украинского посла в Лондоне Валерия Залужного Оксана Тороп опровергла информацию о том, что ее шеф собирается покинуть пост и в январе вернуться на Украину.
Ранее в понедельник украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Залужный может покинуть пост посла в Великобритании и вернуться на Украину в январе. По его словам, экс-главком рассматривался как кандидат на разные должности, от украинского премьера до главы офиса Зеленского, однако эти варианты его не заинтересовали.
"Ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании", - приводит слова Тороп издание "Украинская правда".
Зеленский 9 мая 2024 года назначил Залужного послом Украины в Лондоне. В июле того же года издание "Украинская правда" сообщило, что он приступил к работе в новой должности. До 8 февраля 2024 года Залужный занимал пост главнокомандующего ВСУ, вместо него главкомом назначили Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
"Серьезный удар": в Киеве назвали Залужного врагом номер один
26 декабря, 06:35
 
