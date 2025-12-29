Путин подписал закон о наказании за невыполнение требований потребителя

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому изготовителей, продавцов или импортеров товара не будут штрафовать за неудовлетворение требований потребителя, если это произошло по вине их контрагентов или самого потребителя.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно нынешнему законодательству, с изготовителей, исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, а также импортеров, добровольно не удовлетворивших требования потребителя, взыскивается штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Новый закон исключает взыскание такого штрафа, если требования не были удовлетворены по вине самого потребителя.

Штраф не будет взыскиваться и в случае, когда обязательства перед потребителем не были исполнены или несвоевременно исполнены из-за нарушения контрагентом своих обязанностей по поставке товаров (выполнению работ, оказанию услуг). Исключение сделано лишь для случая, когда изготовитель, исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный ИП, импортер действовал "недобросовестно или неразумно" при выборе контрагента.

Не будет взыскиваться штраф и в случае заключения такими лицами с потребителем медиативного соглашения до обращения в суд. Однако это не касается случаев, когда такое соглашение не было исполнено по вине изготовителя, исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного ИП, импортера.

Кроме того, потребителю запрещается уступать другому лицу право требования об уплате неустойки (пени) и штрафа за неудовлетворение его требований до вступления в законную силу решения суда о взыскании неустойки и штрафа. Данный запрет действует, если иное не установлено законом о защите прав потребителей. Причем сумма неустойки не может превышать сумму, уплаченную потребителем за товар. А если подлежащая уплате неустойка "явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства", суд будет вправе ее уменьшить.

При возврате технически сложного товара ненадлежащего качества потребитель будет вправе требовать возмещения разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой аналогичного по техническим и эксплуатационным характеристикам товара, обладающего такой же степенью износа и того же года выпуска.

Помимо этого, правительство РФ в 2026 году сможет устанавливать особенности исполнения изготовителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным ИП, импортером обязательств, связанных с устранением недостатков товаров. Речь идет о товарах, включенных в перечень, определяемый кабмином.

Правительство в следующем году сможет устанавливать и особенности применения неустойки (пени) и штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам купли-продажи таких товаров, в том числе особенности определения размера ответственности.