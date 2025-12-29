Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон, уточняющий порядок внесения средств на депозит суда - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/zakon-2065304001.html
Путин подписал закон, уточняющий порядок внесения средств на депозит суда
Путин подписал закон, уточняющий порядок внесения средств на депозит суда - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон, уточняющий порядок внесения средств на депозит суда
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок внесения денежных средств на депозит арбитражного суда при банкротстве граждан, что позволит... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T10:09:00+03:00
2025-12-29T10:09:00+03:00
россия
сергей гаврилов
владимир путин
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:67:2865:1679_1920x0_80_0_0_900b95278de255933a0ff7f52014941c.jpg
https://ria.ru/20251028/bankrotstvo-2051071981.html
https://ria.ru/20251223/sudy-2064100251.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_4e2f7c0c86c8f581e4ab0a737a7ddb68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей гаврилов, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Сергей Гаврилов, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Путин подписал закон, уточняющий порядок внесения средств на депозит суда

Путин утвердил порядок внесения денег на депозит суда при банкротстве физлиц

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок внесения денежных средств на депозит арбитражного суда при банкротстве граждан, что позволит ускорить процесс и снизить нагрузку на суды, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Сейчас гражданин или кредитор, который обращается в суд с заявлением о банкротстве, должен заранее внести средства на депозит арбитражного суда, чтобы покрыть вознаграждение управляющего. Однако нередко деньги поступают без указания номера дела, пояснял ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Адвокат рассказал о последствиях банкротства для физических лиц
28 октября, 02:54
Для суда, по его словам, это означает двойной учет: сначала платеж фиксируется как поступивший "от плательщика", а затем, только после отдельного заявления, его привязывают к конкретному делу. Такая ситуация приводит к задержкам, лишним бумажным обращениям, а иногда и к возвратам средств, в результате чего запуск процедуры затягивается, заметил депутат.
Закон предусматривает, что средства должны вноситься на депозит с даты принятия заявления судом и до заседания, на котором проверяется его обоснованность. При этом в платежном документе обязательно указывается номер дела о банкротстве физлица, что исключает необходимость подачи плательщиком отдельного письменного заявления.
Таким образом, деньги сразу "прикрепляются" к конкретной процедуре, а не остаются "висящими" в системе суда, объяснял Гаврилов. Причем этот порядок распространяется как на случаи, когда с заявлением обращается сам гражданин, так и на ситуации, когда инициатором банкротства выступает кредитор или уполномоченный орган.
Для граждан-должников это снижает риски потери времени и денег из-за технической ошибки, для кредиторов – ускоряет процесс, поскольку управляющий сможет без задержек приступить к своим обязанностям. А для судов это означает снижение нагрузки, так как отпадает необходимость вручную корректировать поступления, сказал глава комитета.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
ВС обязал суды проверять сделки компаний-банкротов с контролирующими лицами
23 декабря, 14:59
 
РоссияСергей ГавриловВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала