Путин подписал закон, уточняющий порядок внесения средств на депозит суда

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок внесения денежных средств на депозит арбитражного суда при банкротстве граждан, что позволит ускорить процесс и снизить нагрузку на суды, соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Сейчас гражданин или кредитор, который обращается в суд с заявлением о банкротстве, должен заранее внести средства на депозит арбитражного суда, чтобы покрыть вознаграждение управляющего. Однако нередко деньги поступают без указания номера дела, пояснял ранее журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов

Для суда, по его словам, это означает двойной учет: сначала платеж фиксируется как поступивший "от плательщика", а затем, только после отдельного заявления, его привязывают к конкретному делу. Такая ситуация приводит к задержкам, лишним бумажным обращениям, а иногда и к возвратам средств, в результате чего запуск процедуры затягивается, заметил депутат.

Закон предусматривает, что средства должны вноситься на депозит с даты принятия заявления судом и до заседания, на котором проверяется его обоснованность. При этом в платежном документе обязательно указывается номер дела о банкротстве физлица, что исключает необходимость подачи плательщиком отдельного письменного заявления.

Таким образом, деньги сразу "прикрепляются" к конкретной процедуре, а не остаются "висящими" в системе суда, объяснял Гаврилов. Причем этот порядок распространяется как на случаи, когда с заявлением обращается сам гражданин, так и на ситуации, когда инициатором банкротства выступает кредитор или уполномоченный орган.

Для граждан-должников это снижает риски потери времени и денег из-за технической ошибки, для кредиторов – ускоряет процесс, поскольку управляющий сможет без задержек приступить к своим обязанностям. А для судов это означает снижение нагрузки, так как отпадает необходимость вручную корректировать поступления, сказал глава комитета.