Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила, что ответ на атаку Киева будет не дипломатическим - РИА Новости, 29.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 29.12.2025 (обновлено: 21:44 29.12.2025)
https://ria.ru/20251229/zakharova-2065515185.html
Захарова заявила, что ответ на атаку Киева будет не дипломатическим
Захарова заявила, что ответ на атаку Киева будет не дипломатическим - РИА Новости, 29.12.2025
Захарова заявила, что ответ на атаку Киева будет не дипломатическим
Ответ России на атаку Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина будет не дипломатическим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:35:00+03:00
2025-12-29T21:44:00+03:00
украина
россия
мария захарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_54:401:2982:2048_1920x0_80_0_0_1c13dbf532b497aa59c187c937ed3cdf.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065516292.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768764665_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_190b4b4a0f13764a62f8aec1ec4c9fd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, мария захарова, владимир путин
Украина, Россия, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова заявила, что ответ на атаку Киева будет не дипломатическим

Захарова: ответ на атаку ВСУ на резиденцию Путина будет не дипломатическим

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Ответ России на атаку Украины на резиденцию президента РФ Владимира Путина будет не дипломатическим, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Ответы будут не дипломатическими. На это пусть они не надеются", - сказала она в эфире "Соловьев LIVE", отвечая на соответствующий вопрос.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Трамп заявил, что атаковать резиденцию президента России было неправильно
Вчера, 21:43
 
УкраинаРоссияМария ЗахароваВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала