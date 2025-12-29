https://ria.ru/20251229/zakharova-2065514563.html
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу - РИА Новости, 29.12.2025
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу
Украинская атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина является пощечиной президенту США Дональду Трампу со стороны Украины, заявила официальный... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T21:29:00+03:00
2025-12-29T21:29:00+03:00
2025-12-29T21:48:00+03:00
россия
украина
в мире
сша
киев
дональд трамп
мария захарова
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_8cc8a6a2d5cdf581f2cee4023433fc9e.jpg
https://ria.ru/20251229/tramp-2065515000.html
https://ria.ru/20251229/ataka-2065510996.html
россия
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896074817_560:0:3289:2047_1920x0_80_0_0_75cf037a98528dd68bf8eb2bf3c48a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире, сша, киев, дональд трамп, мария захарова, владимир путин
Россия, Украина, В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Мария Захарова, Владимир Путин
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу
Захарова назвала украинскую атаку на резиденцию Путина пощечиной Трампу
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинская атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина является пощечиной президенту США Дональду Трампу со стороны Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Безусловно. Он, Зеленский, привык так обходиться с целым рядом мировых лидеров. Он привык так вести себя с предыдущей администрацией (в США - ред.)", - сказала она в эфире "Соловьев LIVE", комментируя слова ведущего Владимира Соловьева, назвавшего случившееся пощечиной Трампу.
Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее заявил, что США должны отнестись с пониманием к намерениям России пересмотреть свои переговорные позиции после предпринятой Киевом попытки атаки на государственную резиденцию президента РФ. По его словам, президент США Дональд Трамп в разговоре с российским лидером заявил, что Владимиру Зеленскому, "слава богу", не были переданы Tomahawk.