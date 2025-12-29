Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинская атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина является пощечиной президенту США Дональду Трампу со стороны Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Безусловно. Он, Зеленский, привык так обходиться с целым рядом мировых лидеров. Он привык так вести себя с предыдущей администрацией (в США - ред.)", - сказала она в эфире "Соловьев LIVE", комментируя слова ведущего Владимира Соловьева, назвавшего случившееся пощечиной Трампу.

Ранее в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.