Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу - РИА Новости, 29.12.2025
21:29 29.12.2025 (обновлено: 21:48 29.12.2025)
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу
Захарова назвала атаку Киева на резиденцию Путина пощечиной Трампу

Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова
Директор ДИП МИД Роcсии Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Украинская атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина является пощечиной президенту США Дональду Трампу со стороны Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Безусловно. Он, Зеленский, привык так обходиться с целым рядом мировых лидеров. Он привык так вести себя с предыдущей администрацией (в США - ред.)", - сказала она в эфире "Соловьев LIVE", комментируя слова ведущего Владимира Соловьева, назвавшего случившееся пощечиной Трампу.
