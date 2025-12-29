На ЗАЭС линию "Ферросплавная-1" восстановили под контролем МАГАТЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Высоковольтную линию Ферросплавная-1 восстанавливали энергетики ЗАЭС и сотрудники компании "Россети" в присутствии инспекторов МАГАТЭ, сообщили в пресс-службе станции.
Работа высоковольтной линии "Ферросплавная-1" восстановлена, энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечено по двум внешним линиям, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе станции.
Проведение ремонта стало возможным после достижения соответствующих договорённостей о соблюдении режима тишины в районе станции. В подготовке этих договорённостей участвовали министерство обороны, министерство иностранных дел, государственная корпорация "Росатом" и МАГАТЭ, отметили в пресс-службе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.