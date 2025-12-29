Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС линию "Ферросплавная-1" восстановили под контролем МАГАТЭ - РИА Новости, 29.12.2025
21:16 29.12.2025
На ЗАЭС линию "Ферросплавная-1" восстановили под контролем МАГАТЭ
На ЗАЭС линию "Ферросплавная-1" восстановили под контролем МАГАТЭ
Высоковольтную линию Ферросплавная-1 восстанавливали энергетики ЗАЭС и сотрудники компании "Россети" в присутствии инспекторов МАГАТЭ, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.12.2025
энергодар, европа, магатэ, россети, запорожская аэс
Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Россети, Запорожская АЭС
На ЗАЭС линию "Ферросплавная-1" восстановили под контролем МАГАТЭ

На ЗАЭС высоковольтную линию "Ферросплавная-1" восстановили под контролем МАГАТЭ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек - РИА Новости. Высоковольтную линию Ферросплавная-1 восстанавливали энергетики ЗАЭС и сотрудники компании "Россети" в присутствии инспекторов МАГАТЭ, сообщили в пресс-службе станции.
Работа высоковольтной линии "Ферросплавная-1" восстановлена, энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечено по двум внешним линиям, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе станции.
"Ремонтные мероприятия проводились совместными усилиями специалистов ЗАЭС и компании "Россети". Весь процесс проходил в присутствии инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)", - сообщается в Telegram-канале станции.
Проведение ремонта стало возможным после достижения соответствующих договорённостей о соблюдении режима тишины в районе станции. В подготовке этих договорённостей участвовали министерство обороны, министерство иностранных дел, государственная корпорация "Росатом" и МАГАТЭ, отметили в пресс-службе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
ЭнергодарЕвропаМАГАТЭРоссетиЗапорожская АЭС
 
 
