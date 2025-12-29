На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по двум внешним линиям

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Специалисты восстановили энергоснабжение Запорожской АЭС по двум внешним линиям после атаки ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Восстановлена линия "Ферросплавная-1", энергоснабжение Запорожской АЭС вновь обеспечено по двум внешним линиям", — сказала она.
Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Это привело к отключению линии "Ферросплавная-1". Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивалось за счет одной внешней линии "Днепровская".
Электроснабжение по двум высоковольтным линиям значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. Скорейшее возвращение второй линии в строй важно и для надежного обеспечения теплоснабжения станции и города Энергодара в отопительный период.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
