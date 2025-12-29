Рейтинг@Mail.ru
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по двум внешним линиям
19:22 29.12.2025 (обновлено: 19:35 29.12.2025)
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по двум внешним линиям
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по двум внешним линиям - РИА Новости, 29.12.2025
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по двум внешним линиям
Специалисты восстановили энергоснабжение Запорожской АЭС по двум внешним линиям после атаки ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения... РИА Новости, 29.12.2025
На Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по двум внешним линиям

Яшина: на Запорожской АЭС восстановили энергоснабжение по двум внешним линиям

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 дек — РИА Новости. Специалисты восстановили энергоснабжение Запорожской АЭС по двум внешним линиям после атаки ВСУ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
"Восстановлена линия "Ферросплавная-1", энергоснабжение Запорожской АЭС вновь обеспечено по двум внешним линиям", — сказала она.

Линии электропередачи в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Глава МАГАТЭ сообщил о временном прекращении огня в районе ЗАЭС
28 декабря, 15:40
Пресс-служба станции 16 декабря сообщила об огневом повреждении линии связи между открытым распределительным устройством атомной и тепловой станций. Это привело к отключению линии "Ферросплавная-1". Энергоснабжение Запорожской АЭС обеспечивалось за счет одной внешней линии "Днепровская".

Электроснабжение по двум высоковольтным линиям значительно повышает устойчивость энергосистемы станции. Скорейшее возвращение второй линии в строй важно и для надежного обеспечения теплоснабжения станции и города Энергодара в отопительный период.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024-го они находятся в режиме холодного останова.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Сотрудникам ЗАЭС регулярно поступают угрозы, заявил директор станции
28 декабря, 02:32
 
Запорожская АЭСДнепр (река)ЭнергодарЕвропаВооруженные силы Украины
 
 
