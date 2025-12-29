https://ria.ru/20251229/yarmarki-2065480409.html
Участниками ярмарок выходного дня в Рязани стали 160 предпринимателей
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Праздничные ярмарки в Рязани объединили более 160 местных предпринимателей, в том числе фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятия состоялись 27 декабря на пяти городских площадках, предприниматели заняли в общей сложности 277 мест. За день посетители приобрели 8 тонн мяса, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, 4,2 тонны молока и молочной продукции, 3,4 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 1,7 тонны живой рыбы, 1,6 тонны картофеля, 1,6 тонны овощей, 5,7 тонны яблок и груш, а также 300 килограммов меда и других продуктов пчеловодства.
Еженедельные ярмарки выходного дня проводятся министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области и Минэкономразвития региона в рамках федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Следующие ярмарки выходного дня состоятся на площадках Рязани 17 января.