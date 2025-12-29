Участниками ярмарок выходного дня в Рязани стали 160 предпринимателей

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Праздничные ярмарки в Рязани объединили более 160 местных предпринимателей, в том числе фермеров и владельцев личных подсобных хозяйств, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятия состоялись 27 декабря на пяти городских площадках, предприниматели заняли в общей сложности 277 мест. За день посетители приобрели 8 тонн мяса, мясных полуфабрикатов и колбасных изделий, 4,2 тонны молока и молочной продукции, 3,4 тонны хлеба и хлебобулочных изделий, 1,7 тонны живой рыбы, 1,6 тонны картофеля, 1,6 тонны овощей, 5,7 тонны яблок и груш, а также 300 килограммов меда и других продуктов пчеловодства.