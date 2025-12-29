https://ria.ru/20251229/yadernoe-2065285813.html
Эксперт рассказал о сближении взглядов России и США на ядерное сдерживание
Эксперт рассказал о сближении взглядов России и США на ядерное сдерживание
Эксперт рассказал о сближении взглядов России и США на ядерное сдерживание
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взгляды России и США на применение ядерного оружия сблизились за последние 35 лет, следует из статьи ведущего научного сотрудника Института США и Канады РАН Павла Золотарева в журнале ИСКРАН, с которой ознакомилось РИА Новости.
"Характерно, что отрицательная динамика изменений российско-американских отношений фактически не оказывала влияния на изменения взглядов России на политику ядерного сдерживания, но произошло заметное сближение доктринальных взглядов сторон", - подчеркивает Золотарев.
Ученый добавил, что при администрации президента США Дональда Трампа
пока не появилось новых доктринальных документов, однако сегодня Соединенные Штаты исходят из тех положений, которые были сформулированы в "ядерном обзоре" 2018 года.
"Следует отметить, что в конечном счете доктринальные документы в области ядерного сдерживания и России, и США предусматривают возможность применения ядерного оружия не только в ответ на ядерное нападение, но и в ситуациях, когда иными формами действий создается неприемлемая угроза безопасности государства", - подчеркнул автор статьи.