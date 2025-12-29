Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о сближении взглядов России и США на ядерное сдерживание - РИА Новости, 29.12.2025
08:39 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/yadernoe-2065285813.html
Эксперт рассказал о сближении взглядов России и США на ядерное сдерживание
Эксперт рассказал о сближении взглядов России и США на ядерное сдерживание - РИА Новости, 29.12.2025
Эксперт рассказал о сближении взглядов России и США на ядерное сдерживание
Взгляды России и США на применение ядерного оружия сблизились за последние 35 лет, следует из статьи ведущего научного сотрудника Института США и Канады РАН... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T08:39:00+03:00
2025-12-29T08:39:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
россия
сша
в мире, россия, сша, дональд трамп
В мире, Россия, США, Дональд Трамп
Эксперт рассказал о сближении взглядов России и США на ядерное сдерживание

Золотарев: взгляды РФ и США на применение ядерного оружия сблизились за 35 лет

© Фото : Los Alamos National LaboratoryАмериканский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Фото : Los Alamos National Laboratory
Американский истребитель F-35 с двумя бомбами В61-12. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взгляды России и США на применение ядерного оружия сблизились за последние 35 лет, следует из статьи ведущего научного сотрудника Института США и Канады РАН Павла Золотарева в журнале ИСКРАН, с которой ознакомилось РИА Новости.
Автор статьи "Ядерное сдерживание: эволюция доктрин России и США" проанализировал динамику изменения концептуальных взглядов России и США на политику ядерного сдерживания на нескольких временных интервалах - 1992-2000 годы, 2001-2010 годы, 2011-2025 годы. В статье проводится детальный анализ того, как две страны постепенно приходили к современным доктринам ядерного сдерживания.
«
"Характерно, что отрицательная динамика изменений российско-американских отношений фактически не оказывала влияния на изменения взглядов России на политику ядерного сдерживания, но произошло заметное сближение доктринальных взглядов сторон", - подчеркивает Золотарев.
Ученый добавил, что при администрации президента США Дональда Трампа пока не появилось новых доктринальных документов, однако сегодня Соединенные Штаты исходят из тех положений, которые были сформулированы в "ядерном обзоре" 2018 года.
"Следует отметить, что в конечном счете доктринальные документы в области ядерного сдерживания и России, и США предусматривают возможность применения ядерного оружия не только в ответ на ядерное нападение, но и в ситуациях, когда иными формами действий создается неприемлемая угроза безопасности государства", - подчеркнул автор статьи.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Кремле прокомментировали слова Трампа о ядерных испытаниях
30 октября, 13:03
 
