Эксперт рассказал о сближении взглядов России и США на ядерное сдерживание

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Взгляды России и США на применение ядерного оружия сблизились за последние 35 лет, следует из статьи ведущего научного сотрудника Института США и Канады РАН Павла Золотарева в журнале ИСКРАН, с которой ознакомилось РИА Новости.

"Характерно, что отрицательная динамика изменений российско-американских отношений фактически не оказывала влияния на изменения взглядов России на политику ядерного сдерживания, но произошло заметное сближение доктринальных взглядов сторон", - подчеркивает Золотарев.

"Следует отметить, что в конечном счете доктринальные документы в области ядерного сдерживания и России, и США предусматривают возможность применения ядерного оружия не только в ответ на ядерное нападение, но и в ситуациях, когда иными формами действий создается неприемлемая угроза безопасности государства", - подчеркнул автор статьи.