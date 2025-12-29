В Новосибирске сотрудницу налоговой инспекции будут судить по делу о взятке

По данным прокуратуры, в декабре 2024 года женщина на рабочем месте через двух посредников получила взятку в сумме миллион рублей от представителя коммерческой организации. По данным СУСК, взятка была от двух учредителей обществ с ограниченной ответственностью. За это сотрудница обещала решить вопрос коммерсанта о снижении планируемой к начислению недоимки по налогу на добавленную стоимость с 18 миллионов до 2,8 миллиона рублей, уточнили в надзорном ведомстве.