В Новосибирске сотрудницу налоговой инспекции будут судить по делу о взятке

НОВОСИБИРСК, 29 дек – РИА Новости. Бывший замруководителя налоговой инспекции Новосибирска пойдет под суд по обвинению в получении взятки в миллион рублей от предпринимателей, сообщает прокуратура Новосибирской области и СУСК.
По данным прокуратуры, в декабре 2024 года женщина на рабочем месте через двух посредников получила взятку в сумме миллион рублей от представителя коммерческой организации. По данным СУСК, взятка была от двух учредителей обществ с ограниченной ответственностью. За это сотрудница обещала решить вопрос коммерсанта о снижении планируемой к начислению недоимки по налогу на добавленную стоимость с 18 миллионов до 2,8 миллиона рублей, уточнили в надзорном ведомстве.
"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК РФ по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении заместителя руководителя налоговой инспекции одного из районов города Новосибирска. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере)", - сообщает следственное управление.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Новосибирска. За получение взятки в крупном размере женщине грозит до 12 лет лишения свободы, отметили в правоохранительных органах региона.