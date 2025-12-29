https://ria.ru/20251229/vzryv-2065485482.html
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в понедельник в Харькове на Украине, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
