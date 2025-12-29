Путин подписал закон о получателях пенсии за выслугу лет

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на служивших в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств, с которыми РФ заключены международные соглашения, пенсии за выслугу лет.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Новым законом предусматривается распространение условий пенсионного обеспечения, предусмотренных законом "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей", на лиц, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств, с которыми РФ заключены соответствующие международные соглашения.
Согласно принятой норме, если пенсионер из числа указанных лиц поступит на службу в органы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий иностранных государств, то выплата назначенной ему пенсии на время службы будет приостановлена.
Кроме того, вносятся изменения в ФЗ "Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации", которым предусматривается обеспечение пенсионеров-силовиков из новых регионов РФ по общероссийским нормам. В частности, действие закона будет распространяться также на лиц, которые служили в армии, полиции, нацгвардии Украины, СБУ или других украинских спецслужбах с 12 мая 2014 года и по 31 декабря 2014 года.
Назначение пенсий указанным лицам будет осуществляться при условии подтверждения факта неучастия в противоправных действиях против России, ДНР, ЛНР и их населения. При этом законом предусматривается, что засчитываться будут только периоды военной службы или иной приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы и другой деятельности до 11 мая 2014 года включительно.
