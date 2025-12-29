Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о получателях пенсии за выслугу лет - РИА Новости, 29.12.2025
10:19 29.12.2025 (обновлено: 11:00 29.12.2025)
Путин подписал закон о получателях пенсии за выслугу лет
Путин подписал закон о получателях пенсии за выслугу лет - РИА Новости, 29.12.2025
Путин подписал закон о получателях пенсии за выслугу лет
Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на служивших в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации... РИА Новости, 29.12.2025
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении на служивших в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств, с которыми РФ заключены международные соглашения, пенсии за выслугу лет.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Путин подписал пакет законов, в том числе о MAX и добровольцах на СВО
28 декабря, 16:11
Новым законом предусматривается распространение условий пенсионного обеспечения, предусмотренных законом "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ, органах принудительного исполнения РФ, и их семей", на лиц, проходивших службу в органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий других государств, с которыми РФ заключены соответствующие международные соглашения.
Согласно принятой норме, если пенсионер из числа указанных лиц поступит на службу в органы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий иностранных государств, то выплата назначенной ему пенсии на время службы будет приостановлена.
Кроме того, вносятся изменения в ФЗ "Об особенностях пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан Российской Федерации", которым предусматривается обеспечение пенсионеров-силовиков из новых регионов РФ по общероссийским нормам. В частности, действие закона будет распространяться также на лиц, которые служили в армии, полиции, нацгвардии Украины, СБУ или других украинских спецслужбах с 12 мая 2014 года и по 31 декабря 2014 года.
Назначение пенсий указанным лицам будет осуществляться при условии подтверждения факта неучастия в противоправных действиях против России, ДНР, ЛНР и их населения. При этом законом предусматривается, что засчитываться будут только периоды военной службы или иной приравненной к ней по пенсионному обеспечению службы и другой деятельности до 11 мая 2014 года включительно.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Путин подписал закон о военных пенсиях
28 февраля, 21:06
 
