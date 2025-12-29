Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли новые подробности выселения Долиной
16:32 29.12.2025 (обновлено: 20:29 29.12.2025)
СМИ раскрыли новые подробности выселения Долиной
Часть вещей из квартиры в Хамовниках, откуда выселяется певица Лариса Долина, была вывезена на склад, пишет Telegram-канал Mash. РИА Новости, 29.12.2025
2025
СМИ раскрыли новые подробности выселения Долиной

Mash: первая партия вещей из квартиры в Хамовниках была вывезена на склад

Певица Лариса Долина
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Часть вещей из квартиры в Хамовниках, откуда выселяется певица Лариса Долина, была вывезена на склад, пишет Telegram-канал Mash.
"Девятнадцать больших коробок, одна вешалка с одеждой, две большие клетчатые сумки с рынка и мелочевка — первая партия того, что нажито непосильным трудом Ларисы Долиной, привезли на склад в здании федерации шахмат в центр Москвы", — говорится в публикации.
Отмечается, что аренда помещения обойдется артистке в 300 тысяч рублей, еще около 50 тысяч потребуется для оплаты услуг грузчиков и перевозки имущества.
Мосгорсуд в четверг постановил, что Долина должна быть выселена из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье. Суд также снял с регистрационного учета дочь и внучку певицы, которые были там прописаны. Решение вступило в силу немедленно.
Адвокат покупательницы Светлана Свириденко заявила, что Лурье намерена взыскать с певицы Ларисы Долиной расходы за суды о признании законной сделки с квартирой в Хамовниках.
Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Заголовок открываемого материала