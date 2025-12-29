В России появятся новые меры поддержки семей с детьми

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Семьи с двумя и более детьми с 1 января 2026 года смогут получить ежегодную семейную налоговую выплату, также увеличатся размеры пособий по беременности, родам и уходу за ребенком, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"В 2026 году для семей с двумя и более детьми появится новая мера поддержки – ежегодная семейная выплата. Посредством осуществления данной выплаты будет осуществляться возврат части уплаченного НДФЛ", - сказал Балынин

Собеседник агентства отметил, что для получения семейной налоговой выплаты нужно будет подать заявление через портал Госуслуг либо лично обратиться в Соцфонд или МФЦ.

Кроме того, с 1 января 2026 года будут увеличены размеры пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Так, размеры пособий будут составлять 124 702,2 рубля при одноплодной беременности и 138 953,88 рубля при одноплодной беременности с осложнениями и 172 801,62 рубля при многоплодной беременности.