В России появятся новые меры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 29.12.2025
02:16 29.12.2025
https://ria.ru/20251229/vyplaty-2065263592.html
В России появятся новые меры поддержки семей с детьми
В России появятся новые меры поддержки семей с детьми - РИА Новости, 29.12.2025
В России появятся новые меры поддержки семей с детьми
Семьи с двумя и более детьми с 1 января 2026 года смогут получить ежегодную семейную налоговую выплату, также увеличатся размеры пособий по беременности, родам... РИА Новости, 29.12.2025
2025-12-29T02:16:00+03:00
2025-12-29T02:16:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91561/19/915611936_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a2a4f9e5a3bc4dbac8d1f6a920c25dd7.jpg
общество, россия, игорь балынин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Россия, Игорь Балынин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
В России появятся новые меры поддержки семей с детьми

РИА Новости: семьям с двумя и более детьми увеличат семейную налоговую выплату

© Fotolia / Nick FreundРебенок держит за руку маму
Ребенок держит за руку маму - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
© Fotolia / Nick Freund
Ребенок держит за руку маму. Архивное фото
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Семьи с двумя и более детьми с 1 января 2026 года смогут получить ежегодную семейную налоговую выплату, также увеличатся размеры пособий по беременности, родам и уходу за ребенком, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В 2026 году для семей с двумя и более детьми появится новая мера поддержки – ежегодная семейная выплата. Посредством осуществления данной выплаты будет осуществляться возврат части уплаченного НДФЛ", - сказал Балынин.
Собеседник агентства отметил, что для получения семейной налоговой выплаты нужно будет подать заявление через портал Госуслуг либо лично обратиться в Соцфонд или МФЦ.
Кроме того, с 1 января 2026 года будут увеличены размеры пособий по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Так, размеры пособий будут составлять 124 702,2 рубля при одноплодной беременности и 138 953,88 рубля при одноплодной беременности с осложнениями и 172 801,62 рубля при многоплодной беременности.
"Эти значения более чем на 20% превосходят минимальные размеры, используемые в 2025 году", - подчеркнул Балынин.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
