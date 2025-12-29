Мировая карта выборов 2026 года затронет десятки стран, не исключая Россию: в сентябре мы узнаем новый состав Государственной думы. Однако грандиозных сюрпризов у нас не запланировано: каким курсом страна шла, таким идти и продолжит.

Не так у других. Можно выделить как минимум пять стран, где выборы ожидаются судьбоносные. Настолько, что в ряде случаев их итоги отразятся на России.

На территории недружественного Евросоюза самое важное голосование состоится 12 апреля в Венгрии, то есть в наиболее дружественной к нам стране. Местный премьер Виктор Орбан годами был голосом разума в том, что касается восточной политики ЕС. Он протестовал против разрыва с Россией, поддержки зеленского режима и начала третьей мировой войны, тогда как у многих других евролидеров руки чесались ее развязать. В минувшем году на фоне победы Дональда Трампа в США и поражений Владимира Зеленского на Украине венгр мог повторять бесперебойно — а я ведь предупреждал!

Однако Уинстон Черчилль тоже предупреждал, причем насчет Гитлера. Более того, со стороны Британии выиграл у Гитлера великую войну. А вот выборы после войны проиграл. То же, вероятно, ждет и Орбана, если он не сумеет переломить ситуацию: по опросам у правящей партии "Фидес" двузначное отставание от оппозиционной "Тисы" во главе с Петером Мадьяром. Он похож на молодого Орбана, а на русофоба, наоборот, не похож, и Украине помогать не рвется. Но именно это делает смену власти в Будапеште возможной.

Венграм нравится нынешняя внешняя политика, но они подустали от Орбана и его коррупционного флера, поэтому рискуют совершить ошибку и проголосовать за "Тису". Ее лидер не имеет внешнеполитического опыта, а значит, его быстро возьмет в оборот брюссельская Урсула, в офисе которой в день поражения "Фидес" откроют шампанское.

"Иной мадьяр не виноват, что он мадьяр", — философски замечал бравый солдат Швейк. Если Орбан готов сражаться с брюссельской бюрократией, как с врагом, то Мадьяр пойдет по пути наименьшего сопротивления, а это означает поддержку разного рода авантюр вроде кражи российских денег или приема Украины в ЕС. Поэтому от выбора венгров теперь зависят остатки иммунитета Европы.

На другом континенте, в Америке, горячо будет осенью. В частности, от президентских выборов в Бразилии 4 октября зависит, будет ли остановлен победоносный правый марш, а "правый" в тех краях почти равнозначно "ориентированный на США".

Еще недавно Латинская Америка была красной, как кхмер, или хотя бы розовой, как помидор: от пустынь Мексики до пампасов Аргентины власть удерживали левые силы. Даже в Колумбии — самом близком союзнике США на континенте, успевшем повоевать с коммунизмом аж в Корее, президентом вдруг стал бывший коммунистический партизан Густаво Петро. Если бы Фидель Кастро до такого дожил, не поверил бы, а, поверив, порадовался: издыхает, видать, вашингтонская империалистическая гидра.

Но ветер перемен подул сперва со стороны Сальвадора, где президент Найиб Букеле обрел популярность за счет крутого и эффективного подхода к борьбе с преступностью, а потом Аргентины, избравшей на высший пост эксцентричного Хавьера Милея. Считалось, что такой президент добьет "серебряную страну", но он справился лучше, чем можно было ожидать от человека, который советуется с мертвыми собаками

Год спустя поражение левых приняло обвальный характер и затронуло весь юго-запад континента. Правые пришли к власти даже в крайне упрямой в этом смысле Боливии, а в столь же упрямой Венесуэле поставлен вопрос о перевороте и военной интервенции. Только по Бразилии — крупнейшей стране Южной Америки и партнеру России по БРИКС — прогнозы пока утешительные. Популярность президента Лулы да Сильвы дает ему возможность выстоять под ударом правой волны, благо Бразилию она накрыла раньше прочих и схлынула тогда же, когда левые попали в опалу в других странах.

Даже Вашингтон, где правым поворотом латиноамериканцев восторгаются, вроде как смирился с тем, что убрать Лулу не удастся. Но если такая возможность все же представится (например, через массовые протесты), Госдеп во главе с наиболее высокопоставленным латиносом в истории США Марко Рубио ею воспользуется. В случае падения Венесуэлы смена власти в Бразилии станет решающей операцией по восстановлению контроля Вашингтона над своим "задним двором".

В самих США выборы пройдут 3 ноября, избирать будут новый состав нижней палаты парламента и треть верхней. Республиканская партия и президент Дональд Трамп эти выборы проиграют, вопрос лишь в том, насколько разгромным образом.

Большинство в палате представителей с гарантией возьмет противник — демократы, получив контроль за кошельком Соединенных Штатов. А вот среди кандидатов в сенаторы ожидается, по выражению одного из конгрессменов, "кровавая баня": крайне напряженная борьба с высокими ставками. Если демократы выиграют и ее, получив перевес в два-три кресла, это может стоить кресла самому Трампу. По крайней мере попытка импичмента точно будет.

Также вероятно образование коалиции между демократами и республиканскими "ястребами", чьей целью станет вмешательство во внешнюю политику через голову президента. Прежде всего такую команду русофобов заинтересует возобновление поддержки Украины и введение новых санкций против России. Нынешняя стратегия Владимира Зеленского заключается как раз в том, чтобы дотянуть до этого дня.

А до того на Украине тоже могут состояться как бы выборы, к чему ее принуждают и Трамп, и конгресс. Глава киевского режима делает вид, будто согласился на их требование, но в реальности голосование пройдет только в том случае, если Зеленский будет уверен в своем повторном избрании, а оно возможно при соблюдении трех условий.

Первое: "молдавская схема", при которой привлекают диаспору в странах ЕС, но отрезают украинских граждан, проживающих в России. Второе: жизнеспособность диктатуры, которую выстроил для Зеленского его опальный фаворит Андрей Ермак. Третье: отказ от баллотирования бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного.

Таким образом, трамповское "окно возможностей" для разрешения украинского конфликта дипломатическими средствами действует лишь до конца нового, 2026 года, после чего захлопнется до конца 2028-го. Поэтому главный выбор, который предстоит сделать Украине, не в том, продолжать ли жить под кэвээнщиком.