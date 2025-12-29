ВТБ сообщил об устранении неполадок в работе сервисов

«

"Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе "ВТБ Онлайн", а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены. В ближайшее время по отклоненным операциям пользователям автоматически вернутся средства", - говорится в сообщении.