ВТБ сообщил об устранении неполадок в работе сервисов
ВТБ сообщил об устранении неполадок в работе сервисов
2025-12-29T15:15:00+03:00
технологии
россия
втб (банк)
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Все системы ВТБ в настоящий момент работают штатно, неполадки устранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
"Сегодня днем часть наших клиентов могла столкнуться с ограничениями в работе "ВТБ Онлайн", а также банкоматов и карт. В настоящий момент все системы работают штатно, неполадки устранены. В ближайшее время по отклоненным операциям пользователям автоматически вернутся средства", - говорится в сообщении.
"Мы приносим нашим клиентам извинения за возникшие неудобства. Системы банка настроены на устранение подобных ситуаций максимально быстро. Удобство и безопасность наших сервисов – приоритет для ВТБ", - отметили там.
Ранее пользователи ВТБ сообщали о сбоях в работе сервисов банка.